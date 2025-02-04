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大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

台灣新聞組／台北4日電
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大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S流感併發肺炎病逝日本，負責接待徐家人的導遊曝光她從發病到過世，整個過程只有短短四天，感嘆如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。據悉，大S病重期間二度叫救護車，但還是錯過了黃金治療時間。

有網友在小紅書上分享和導遊朋友的對話，導遊表示1月29日大S出現咳嗽哮喘症狀，當天晚上大家抵達箱根，30日、31日大S都沒有離開旅館；但31日她病情加重，晚上緊急叫了救護車送醫急救，深夜時才送回旅館。

「送回來之後，1號那天我就拉著大S、小S，還有她媽、她老公，然後到下邊兒箱根就回都內嘛。到箱根下半兒，拉就去了一個小醫院。小醫院看不行，看不了，然後又給介紹個大醫院，說是甲流。」導遊表示，醫院開了藥，就要她回家，大S沒有繼續在東京的醫院看病，未料當晚病情急轉直下，「半夜感覺不行」，再叫救護車送到醫院，經過搶救，在2日早上7點宣告不治。

發文的網友也說：「如果嚴謹的回東京就好好就醫、說不定就不會死了！太震驚太震驚了！！！真的、大家好好看醫生！！不要心存僥倖！」

日本流感疫報顯示，今年1月20至26日，5000個哨點醫療機構共通報5萬4594例，平均每機構報告數11.06例，雖相較去年底64.39例趨緩甚多，但專家提醒赴日旅遊務必隨身攜帶自費抗病毒藥物，至人潮擁擠場所記得戴口罩、勤洗手。

中國附醫感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬表示，日本這個冬天流感疫情特別嚴重，雖然目前患者人數稍微減少，但仍要做好個人預防措施，除了接種疫苗，還應隨身攜帶自費抗病毒藥物以備不時之需；出現輕微流感症狀，應盡快用藥壓下病毒量，降低重症及死亡風險。

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