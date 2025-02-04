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大S身後 子女監護權、 遺產分配 律師：爭議多、不易解決

記者林孟潔／台北報導
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大S因罹患流感併發肺炎驟逝，震驚演藝圈。(取材自Instagram)
大S因罹患流感併發肺炎驟逝，震驚演藝圈。(取材自Instagram)

大S(徐熙媛)年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎不幸病逝，留下一雙兒女。在台灣的執業律師呂秋遠指出，大S這件事可能會有些法律上的問題得要處理，而且不容易解決，也就是未成年子女的親權。

呂秋遠指出，台灣的民法規定，離婚以後，即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方。以大S的情況來說，就是如此。她過世以後，兩個孩子的監護權就依法給中國籍前夫汪小菲。而且，就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。

所以，呂秋遠指出，如果汪小菲想要把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的。即便大S已經再婚，因為具俊曄沒有收養這兩個孩子，法律上只是姻親關係，未來的親權還是由汪小菲行使。

而就遺產分配來說，呂秋遠指出，目前雖說由南韓籍配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承，各三分之一，但汪小菲如果是兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配，恐怕也會有很多爭議。畢竟他可以以未成年子女的名義，取得對方的遺產。在過去的經驗裡，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。

呂秋遠指出，如果汪小菲想要把孩子帶回北京，未來大S的家人，還是可以想辦法在法院裡以「變動最小原則」與「未成年子女意願」的方式，聲請改訂監護權，由家人來擔任監護人。但除非汪小菲願意妥協，否則這個訴訟相當不容易。遺產部分，也只能希望汪小菲願意信託，但無論如何，都有很多的變數。

汪小菲 大S 具俊曄

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