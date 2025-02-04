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大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

記者林怡秀、李姿瑩／台北報導
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

台灣藝人大S徐熙媛過年期間到日本旅遊，因流感併發肺炎驟逝，享年48歲。大S是兩岸知名藝人，與妹妹小S徐熙娣以SOS姊妹檔走紅華人圈，國際媒體美聯社（AP）、有線電視新聞網（CNN）等主流媒體3日也都以顯著標題報導。

大小S十幾歲就出道，大S以「流星花園」電視劇竄紅，在海峽兩岸藝壇持續數十年的高人氣。大S的感情世界同樣受人關注，她曾與中國藝人汪小菲結婚後離婚，留有一對子女；後與舊愛具俊曄結婚。她日前才和具俊曄相偕出席電視製作人王偉忠女兒歸寧宴，當時狀態絕佳，誰都沒料到竟是她最後的公開身影。

小S2日證實姊姊死訊，「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊（大S乳名）～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」小S徐熙娣透過經紀人貼文指，「最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們」。

大S在2021年底和前夫汪小菲結束10年婚姻關係，之後和具俊曄閃電再婚。具俊曄面對愛妻驟逝一度失聯，後來「日刊體育」聯繫上他，聽到他在電話那頭聲音難掩悲痛，艱難地吐露說：「不是假新聞。」記者進一步關心他的狀態，具俊曄坦言自己「不太好」，但很難再繼續多說什麼。

汪小菲3日也抵達台灣，但在機場未回答記者的提問。

一名在日本接待徐家觀光的導遊透露，大S在1月29日出現咳嗽和哮喘症狀，當晚一行人抵達箱根，30、31日大S都待在房間未出門，31日晚上搭救護車就醫，半夜被送回。2月1日到小醫院檢查，小醫院認為是流感，建議轉診到大醫院，後來大醫院確診為A型流感，先用藥物治療，導遊又帶一行人到東京，沒想到半夜病情惡化送醫搶救，2月2日上午7時宣告不治。大S從發病到去世僅僅四天。

大S有心臟二尖瓣脫垂的宿疾，還有癲癇病史，她在2016年生第二胎時癲癇發作，一度失去心跳呼吸，身體底子並不好，感冒猝逝消息震驚兩岸三地。

大S遺體已在日本火化，母親承受白髮人送黑髮人之痛，委請好友王偉忠代發聲明指出，家人過度傷心無法接聽外界關心電話，因要在日本辦理許多手續，暫時無法回台；女兒生前最擔心的就是媒體追拍，因為覺得很危險，「徐媽媽懇請各位，在家人帶熙媛回台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，「這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望得到大家體諒」。

大S 流感 具俊曄

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