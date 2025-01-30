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愛莉莎莎分手快樂 開外掛新增14項超狂經歷：單身萬歲

記者陳穎／即時報導
愛莉莎莎回顧自己的2024年，雖然分手但依舊精彩。（取材自IG）
愛莉莎莎回顧自己的2024年，雖然分手但依舊精彩。（取材自IG）

台灣百萬網紅愛莉莎莎，雖然爭議多但人氣依舊很旺，最近更是在泰國置產，而且也正式搬進新家，選擇住在當地一個月，她也在社群回顧2024年她做了什麼事情，也解鎖了不少下生成就。她感嘆分手後，人生就像開外掛一樣，除了在泰國置產外，還在一年內取得兩張證照，團購銷售額飆升，最後不忘自嘲「打贏政府告我的官司」。

她列出14項經歷感嘆「很精彩」，在短短一年發生那麼多事，包括和同居男友分手，之後去澳洲讀書一個月，後來到泰國買房和裝潢房子，多次出國，去了尼泊爾3次、泰國10次、印度1次、韓國6次、日本2次。

除了在泰國置產外，她也取得了房仲證照，還順利賣出10間房子，並以數位行銷身分拿到泰國工作簽證，開始學泰文並達到Level3的程度，順利開啟泰國生活。另外，還參加尼泊爾十日內觀，冥想100個小時，讓她覺得徹底改變人生，更在尼泊爾取得200小時瑜伽師資證照，還透露目前已經持續教瑜伽課一個多月。

最後她認為經過這一年下來，她真的覺得單身蠻好的，「把重心100%都放在自己身上時，人生真的很像開掛，以你從來沒想過的方式，火箭速率成長前進」她也期許「2025可以飛得更快，向光速前進」。

泰國 工作簽證 澳洲

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