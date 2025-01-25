朱學恒北檢報到 自願提早服刑 監獄中過年

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，判刑11個月確定。台北地檢署日前通知2月4日大年初七發監執行，朱學恒決定提早入監，24日上午10點多輕裝抵達北檢執行科，完成入監報到程序後上銬搭囚車，無法在家過春節。(記者潘俊宏╱攝影)

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處有期徒刑11月確定。台北地檢署日前通知2月4日大年初七發監執行，朱學恒自願在農曆年前報到，昨天上午一身輕便裝扮完成報到，隨即搭乘囚車入監。台北監獄 昨晚表示，朱姓受刑人下午已完成入監等程序，並分配在多人房舍，將在監獄服刑過農曆春節 。

據悉，朱學恒決定提早入監，自動致電通知檢方在農曆春節前最後一個上班日報到，進台北監獄服刑。朱學恒昨天上午10點12分許，帶著一瓶水、裝有個人物品的網狀拉鍊袋，輕裝抵達北檢第三辦公室赴執行科報到，完成報到程序後，上午10點49分上手銬搭囚車，記者問為何提早入監，不想在家吃年夜飯嗎？他無奈淺笑上車，前往台北監獄服刑。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市「鮨処律」餐廳訂了包廂，約8月6日三人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒二度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞。

一審時，法院判處朱學恒有期徒刑1年2月，朱提上訴，二審合議庭法官安排調解，朱希望賠償鍾沛君150萬元(台幣，以下同)外加道歉，後來加碼為200萬元，但調解破局，合議庭改判撤銷改判朱有期徒刑11月，朱放棄上訴判刑確定。民事部分，鍾沛君於檢察官起訴朱學恒後，向朱起訴求償500萬元，鍾女承諾獲判賠的金錢全數「做公益」，法院日前判決朱應賠償鍾沛君35萬元，仍可上訴。