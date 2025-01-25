我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

朱學恒北檢報到 自願提早服刑 監獄中過年

記者蕭雅娟、陳恩惠／台北25日電
名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，判刑11個月確定。台北地檢署日前通知2月4日大年初七發監執行，朱學恒決定提早入監，24日上午10點多輕裝抵達北檢執行科，完成入監報到程序後上銬搭囚車，無法在家過春節。(記者潘俊宏╱攝影)
名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，判刑11個月確定。台北地檢署日前通知2月4日大年初七發監執行，朱學恒決定提早入監，24日上午10點多輕裝抵達北檢執行科，完成入監報到程序後上銬搭囚車，無法在家過春節。(記者潘俊宏╱攝影)

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處有期徒刑11月確定。台北地檢署日前通知2月4日大年初七發監執行，朱學恒自願在農曆年前報到，昨天上午一身輕便裝扮完成報到，隨即搭乘囚車入監。台北監獄昨晚表示，朱姓受刑人下午已完成入監等程序，並分配在多人房舍，將在監獄服刑過農曆春節

據悉，朱學恒決定提早入監，自動致電通知檢方在農曆春節前最後一個上班日報到，進台北監獄服刑。朱學恒昨天上午10點12分許，帶著一瓶水、裝有個人物品的網狀拉鍊袋，輕裝抵達北檢第三辦公室赴執行科報到，完成報到程序後，上午10點49分上手銬搭囚車，記者問為何提早入監，不想在家吃年夜飯嗎？他無奈淺笑上車，前往台北監獄服刑。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市「鮨処律」餐廳訂了包廂，約8月6日三人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒二度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞。

一審時，法院判處朱學恒有期徒刑1年2月，朱提上訴，二審合議庭法官安排調解，朱希望賠償鍾沛君150萬元(台幣，以下同)外加道歉，後來加碼為200萬元，但調解破局，合議庭改判撤銷改判朱有期徒刑11月，朱放棄上訴判刑確定。民事部分，鍾沛君於檢察官起訴朱學恒後，向朱起訴求償500萬元，鍾女承諾獲判賠的金錢全數「做公益」，法院日前判決朱應賠償鍾沛君35萬元，仍可上訴。

監獄 春節

上一則

公開回應預算被刪 教部挨罵就刪文 財部也遭打臉

下一則

彭文正滯美遭緝 護照被註銷 告外交部敗訴

延伸閱讀

政院稱請不起手語老師 挨批恐嚇人民 藍告「造謠國家隊」

政院稱請不起手語老師 挨批恐嚇人民 藍告「造謠國家隊」
朱學恒自願提早入監服刑 無奈上囚車監獄過年

朱學恒自願提早入監服刑 無奈上囚車監獄過年
預算遭砍政院請不起手語師？ 藍：說謊違法

預算遭砍政院請不起手語師？ 藍：說謊違法
表現良好、參加才藝表演…鈕承澤服刑過半 假釋獲准

表現良好、參加才藝表演…鈕承澤服刑過半 假釋獲准

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24
示意圖。（取自123）

台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

2025-01-18 12:04
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步