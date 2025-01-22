表現良好、參加才藝表演…鈕承澤服刑過半 假釋獲准

導演鈕承澤性侵女劇組人員判刑4年，現已服刑3年2個月，申請假釋獲准。(本報資料照片)

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，在服刑過半後，去年底第4次申請假釋成功，須到戶籍地台北地檢署報到，接受保護管制。矯正署花蓮監獄 今指出，由於北檢在保護管束措施上，還有很多細節安排，須待地檢署做好適當的銜接，監獄才會放人，可能無法順利回家過年。

花蓮監獄副典獄長楊垂雄表示，鈕承澤目前還不會出去，依照監獄行刑法138條第2項規定，保護管束事宜是由台北地檢署安排，再通知花蓮監獄執行，目前北檢在安排保護管束措施，因此短期內鈕承澤不會出獄，「不是一說放就馬上要放」，須等待北檢把保護管制的細節安排好，監獄才能讓他出來。

楊垂雄認為，由於高等法院裁定，鈕承澤只需要保護管束，不用戴電子腳鐐，因此北檢在保護管束安排上比較謹慎；同時暗示可能過年後鈕承澤才能恢復自由身。

楊垂雄說，一般假釋程序是早上收到地檢署保護管束令，最慢下午就能出獄，不過鈕承澤是性侵案入監，一定要跟北檢聯繫好報到時間，以及觀護人要跟鈕詳細說明注意事項。鈕承澤這幾年在監獄裡心情上很平靜，表現很正常，出獄後相信他能回歸社會，做他該做的事，每個月都要去找觀護人報到。

鈕承澤因妨害性自主案件，先後經判刑及執行，矯正署核准假釋，檢察官依刑法第93條第2項、刑事訴訟 法第481條第1項規定，向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束。

高院 合議庭審核矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請於法有據，昨天裁准。

花蓮地檢署指出，鈕承澤在監期間已把戶籍遷回台北，鈕承澤出監後由北檢受理保護管束報到，付保護管束期間並無電子監控。