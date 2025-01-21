秀結婚證書…李怡遺孀駁斥謀產指控 反控前妻女兒誹謗

針對香港資深評論家李怡遺產風波，遺孀邱近思20日在台北舉行記者會說明。圖為邱近思出示結婚書約表示兩人婚姻合法。(中央社)

已故香港 作家李怡遺孀邱近思遭李怡前妻女兒質疑侵吞父親遺產，跨海控告邱近思詐欺 。邱近思昨召開記者會反駁李怡女兒的指控，表示深刻體認「善意無法解決整個紛擾」，決定對李怡女兒提出加重誹謗告訴。

李怡2021年來台，隔年辭世。邱近思去年出版「我與李怡」，透露兩人在李怡逝世前4個月結婚。李怡女兒認為父親不可能委託邱近思代筆寫回憶錄、籌劃出版著作全集，也質疑結婚證書簽章非父親筆跡，指控邱近思涉盜領李怡帳戶存款逾台幣200萬(約6.1萬美元)，跨海控告邱近思詐欺、謀奪遺產。

邱近思說，和李怡相識於1982年，兩年後受他邀請加入「90年代」雜誌共事14年。80年代曾交往5年，後因不想破壞他家庭分手，期間保持密切聯繫，為他處理一切在台事務，主要與文稿有關。2008年他前妻過世後重拾舊緣。

她表示，結婚一事由李怡主動提出，兩人一起去大安戶政事務所提交文件，並在戶政人員面前分別在「結婚登記申請書」上簽名。除了拍婚照，還換了配偶欄有他名字身分證，戶籍謄本也登載結婚資料。

「若非他自由意識，沒人能強迫他做這些事。」邱近思說，結婚書約上簽名由李怡填寫，下方有一處確實由她代簽，但李怡親自蓋章。同一張文件上李怡親筆簽名及寫下地址，真實性及意願不容造假。

邱近思表示，李怡在生命最後階段告訴她提款卡所在及密碼，囑她去提款應付未來可能開支。他過世後，她先後到兩家銀行辦餘額證明，李怡遺產至今仍全在他名下，並未短少。

李怡大女兒提到2007年遺囑在香港仍有效，邱近思駁斥，香港「遺囑條例」第30章第14條寫明「立遺囑人於簽立遺囑後締結婚姻，該遺囑即予撤銷。」女兒稱疫情 期間父親因加拿大實施入境限制，只好來台灣；邱近思指李怡同時具加國公民身分，只需在家隔離14天，沒有入境問題，「他來台灣，是他的自由選擇，希望和我共度餘生。」