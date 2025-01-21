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精舍命案押4人 李威3度被檢約談…妻也出庭意外爆已婚

記者蕭雅娟、林麗玉／台北21日電
台北市精舍命案已羈押4人，藝人李威（戴帽者）昨第三度到案作證。(記者蕭雅娟／攝影)
台北市精舍命案已羈押4人，藝人李威（戴帽者）昨第三度到案作證。(記者蕭雅娟／攝影)

蔡姓女子去年疑遭私人精舍人員凌虐致死，台北地檢署陸續羈押吳姓女住持等三人、精舍精神領袖、作家王薀；昨第三度約談藝人李威作證，意外的是李威妻子也首度以證人身分出庭作證，證實李威已婚身分；二人訊後請回，均不發一語。

檢方羈押吳姓女住持、李姓男子、姜姓女子期限至本月底，檢察官另從家屬提供照片，及比對去年7月凱米颱風夜讀書會現場，發現作家王蘊在現場，懷疑他涉有重嫌且是關鍵人物，本月9日聲押禁見獲准。

據調查，案發當天讀書會現場爆發口角，有人對死者動粗，王薀在場疑默許一切發生。李威是王薀信徒，事後疑建議止損在吳姓女住持等人，不要公開王薀身分，避免影響團體形象。

由於全案涉及是否有人教唆、共謀脫罪等，檢方昨第三度約談李威，另首度約談李威妻子；李威淡出螢光幕多年，已婚身分也曝光。

二人昨被隔離訊問三個多小時後，維持證人身分請回，李威面對媒體沒有說明，二人面對記者詢問均不發一語，在朋友協助阻擋下離開北檢。

全案緣於蔡女去年前往北市某私人精舍修行欲出家，7月20日在精舍死亡，遺體多處瘀痕，解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」；吳姓女住持稱「自虐」，但檢警查監視器畫面發現吳女遭人用膠帶捆綁在推車上，從近一公里茶館讀書會現場推回精舍，搜索後聲押吳姓女住持等三人。

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