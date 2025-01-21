鴻海老臣戴正吳告郭台銘 討6億「獎勵金」

夏普前會長戴正吳（左）狀告鴻海及其創辦人郭台銘（右），要求履行承諾，支付6億台幣獎勵金。圖為兩人2016年出席鴻海、夏普簽約記者會。（本報資料照片）

已退休的鴻海 老臣、夏普 （Sharp）前會長戴正吳，因挽救夏普轉虧為盈並重返東證一部，提告鴻海及創辦人郭台銘 ，要求鴻海給付12.3億元（台幣，下同，約3800萬美元）的獎勵金。新北地院昨證實，該案勞資調解已經失敗，已於去年11月改分「重勞訴」案件進行審理，原告請求金額降為6億元。

鴻海集團昨天試圖淡化處理，僅發布重大訊息表示，關於本案，鴻海基於合法合規精神，一切依法辦理。但此事已引爆戴與鴻海創辦人郭台銘，以及集團內的茶壺內風暴，震驚科技圈，也引起社會關注。

鴻海集團2016年3月透過轉投資入主夏普，夏普董事會5月通過戴正吳擔任社長，成為夏普首位台灣人社長。戴正吳每天搭交通車上班，上午7時10分前就到公司，進辦公室前向夏普創辦人早川德次的銅像鞠躬行禮，讓夏普人感受到他復興夏普的決心。

經過一年多努力，戴正吳帶領夏普轉虧為盈，並在2017年12月讓夏普從東證二部（中小型公司）重返由大型企業股票組成的東證一部。鏡週刊報導，郭台銘欽點戴正吳擔任夏普社長時，與戴正吳簽下一紙激勵獎金合約，只要能夠達成合約內，包括重返東證一部等條件，就給付一定數額的鴻海股票給戴正吳當獎勵金；但鴻海至今仍未兌現獎勵金承諾，戴正吳因此追討12億元。

新北地院指出，全案於去年5月23日收案，先依勞動事件法先行調解，去年11月8日調解不成立，基於請求金額超過600萬元，因此於同月12日改分重勞訴案件審理。新北院說，戴正吳原起訴請求金額為12億元，在調解不成立移付審理後，減縮請求金額為6億元，並已繳納裁判費474.2萬元。全案今年1月13日首度開庭時，兩造向法官表示，合意停止訴訟，依法4個月內若未表示續行審理，法官將視為撤回告訴。

戴正吳在1986年加入鴻海，隨著郭台銘開疆闢土，在負責鴻海旗下消費電子事業群時期，戴正吳拿下索尼（Sony）PS2遊戲機訂單，建立戰功。2004年，戴正吳獲郭台銘拔擢為鴻海集團副總裁，由於他與日本關係深厚，被譽為是鴻海集團的德川家康，員工更暱稱他為「日本通的戴桑」。

2020年5月，戴正吳交棒夏普社長，轉任夏普會長及執行長；並於2022年2月交棒夏普執行長一職。夏普在2022年6月以換股方式，向WPL買回堺工廠（SDP）8成股權，讓堺工廠成為夏普全資子公司。

根據夏普公開資料，堺工廠在收購前的2018到2020財年財報，分別虧損285億、196億和1020億日圓。由於夏普大虧，鴻海在2023年首季認列業外投資損失高達173億元。