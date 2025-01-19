我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

劉家昌癌逝…甄珍打破沉默 秀判決書罵「國家公認的騙子」

台灣新聞組／台北19日電
劉家昌（左前）生前與甄珍（後）、章立衡（右）最後徹底決裂。(本報資料照片)
劉家昌（左前）生前與甄珍（後）、章立衡（右）最後徹底決裂。(本報資料照片)

「流行音樂教父」劉家昌去年底癌逝，生前怒控前妻甄珍及兒子章立衡（劉子千）奪產，章立衡在父親走後發聲，甄珍18日晚突然打破沉默，她秀出逾20張法院判決書，痛陳「請媒體以後不要再拿一個國家公認的騙子說的話來做文章」。

甄珍透過臉書發文，附上一則港媒新聞連結，標題為「劉子千斥5540萬購港島豪宅新盤 父親為已故音樂鬼才劉家昌」，報導內容提及，劉子千先前斥資5540萬港幣(約711.5萬美元)購入港島豪宅、劉家昌與甄珍離婚後爭產，甄珍向劉家昌要求財產分配明細表，要求劉家昌同意等等。

甄珍表示：「看到香港新聞報導，我一直認為媒體是公平公正的，不會喋喋不休的報導一個去世人對我和我兒子捏造和污衊的謊言。我本來想好好過我的晚年讓它過去就算了，也想給劉家昌保留最後的尊嚴和面子，但事到如今不是為了我也得為我兒子討回一個公道。」

甄珍附上的是大陸江西省鷹潭市中級人民法院民視判決書，2項判決分別為「被告劉家昌在本判決生效日起一個月內歸還原告鷹潭市龍虎山朋德酒店有限公司1647萬元人民幣（約224.8萬美元）」、「被告劉家昌在本判決生效之日起一個月內支付原告鷹潭市龍虎山朋德酒店有限公司1647萬元自的資金佔用費共計4,265,958.79元人民幣（約58.2萬美元）。

甄珍曝光法院駁回劉家昌上訴的判決公文內容，強調「以下是國家法院判決劉家昌的公文，請媒體以後不要再拿一個國家公認的騙子說的話來做文章。謝謝您們，祝新年快樂！」

劉家昌去年年底因癌症過世，享年83歲，他生前與前妻甄珍、兒子章立衡（原名劉子千）的紛爭曾吵得不可開交，但得知劉家昌辭世後，章立衡一度想參加父親告別式，但被劉家人以「非劉家人」而拒絕，「章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應。」

甄珍秀判決書。(取材自臉書)
甄珍秀判決書。(取材自臉書)
甄珍秀判決書。(取材自臉書)
甄珍秀判決書。(取材自臉書)
甄珍秀判決書。(取材自臉書)
甄珍秀判決書。(取材自臉書)

劉家昌 癌症 香港

上一則

偷住學校、被迫賣淫付醫療費…法官判女兒免扶養吸血媽媽

下一則

喊AI TEAM TAIWAN…黃仁勳宴請台灣夥伴 再赴張忠謀家晚宴

延伸閱讀

劉家昌癌逝甄珍打破沉默 公開判決書為愛子討公道

劉家昌癌逝甄珍打破沉默 公開判決書為愛子討公道
華美藝協追思劉家昌 25日音樂會演唱50首經典曲

華美藝協追思劉家昌 25日音樂會演唱50首經典曲
華美藝協25日辦劉家昌追思會 演唱50首經典名曲

華美藝協25日辦劉家昌追思會 演唱50首經典名曲
封面故事／你看過瓊瑤小說？你聽過劉家昌的歌？

封面故事／你看過瓊瑤小說？你聽過劉家昌的歌？

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波