劉家昌癌逝…甄珍打破沉默 秀判決書罵「國家公認的騙子」

劉家昌（左前）生前與甄珍（後）、章立衡（右）最後徹底決裂。(本報資料照片)

「流行音樂教父」劉家昌 去年底癌逝，生前怒控前妻甄珍及兒子章立衡（劉子千）奪產，章立衡在父親走後發聲，甄珍18日晚突然打破沉默，她秀出逾20張法院判決書，痛陳「請媒體以後不要再拿一個國家公認的騙子說的話來做文章」。

甄珍透過臉書發文，附上一則港媒新聞連結，標題為「劉子千斥5540萬購港島豪宅新盤 父親為已故音樂鬼才劉家昌」，報導內容提及，劉子千先前斥資5540萬港幣(約711.5萬美元)購入港島豪宅、劉家昌與甄珍離婚後爭產，甄珍向劉家昌要求財產分配明細表，要求劉家昌同意等等。

甄珍表示：「看到香港 新聞報導，我一直認為媒體是公平公正的，不會喋喋不休的報導一個去世人對我和我兒子捏造和污衊的謊言。我本來想好好過我的晚年讓它過去就算了，也想給劉家昌保留最後的尊嚴和面子，但事到如今不是為了我也得為我兒子討回一個公道。」

甄珍附上的是大陸江西省鷹潭市中級人民法院民視判決書，2項判決分別為「被告劉家昌在本判決生效日起一個月內歸還原告鷹潭市龍虎山朋德酒店有限公司1647萬元人民幣（約224.8萬美元）」、「被告劉家昌在本判決生效之日起一個月內支付原告鷹潭市龍虎山朋德酒店有限公司1647萬元自的資金佔用費共計4,265,958.79元人民幣（約58.2萬美元）。

甄珍曝光法院駁回劉家昌上訴的判決公文內容，強調「以下是國家法院判決劉家昌的公文，請媒體以後不要再拿一個國家公認的騙子說的話來做文章。謝謝您們，祝新年快樂！」