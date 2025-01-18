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黃仁勳午宴台積魏哲家、趕場緯創尾牙發紅包

台灣新聞組／台北18日電
輝達執行長黃仁勳（右）17日晚出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘（左）和全體員工熱烈歡迎。(記者曾吉松／攝影)
輝達執行長黃仁勳（右）17日晚出席緯創尾牙擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘（左）和全體員工熱烈歡迎。(記者曾吉松／攝影)

輝達執行長黃仁勳17日出席台灣分公司尾牙，他受訪時證實與台積電董事長魏哲家餐敘，感謝台積電協助輝達產出各項晶片，要為來年做準備，他也會與其他供應鏈高層會面，更提前預告會參與今年台北國際電腦展，並有相關主題演講。

黃仁勳17日中午與魏哲家餐敘，他透露，感謝台積電在過去一季給予的支援與所有努力，包括Blackwell平台、CPU、網通晶片等，持續提升相關產出，也開始採用新的CoWoS-L技術，台積電團隊相當忙碌，他為此表達謝意，也要為接下來一年做準備，這將是相當重要的一年。

黃仁勳表示，這趟會見到很多供應鏈合作夥伴高層，藉由這麼多公司的力量，打造輝達的AI超級電腦。大約有45座工廠24小時不斷運轉以生產輝達的晶片。

媒體詢問，是否已跟川普團隊討論過拜登政府實施的出口管制措施，黃仁勳表示還沒有。他指出，期待在川普就任時表達祝賀之意，但將不出席川普就職典禮。

黃仁勳提到，AI是一項需要機器的新技術，這機器就是超級電腦，台灣也應該投資自己的超級電腦。黃仁勳預告，他會參與台北國際電腦展，以及相關主題演講。現在只是AI時代開始的階段，還有許多年的好光景，台廠可以參與並協助驅動AI時代。

黃仁勳還現身緯創小年夜，透露輝達給緯創的AI超級電腦訂單「非常龐大」。黃仁勳與營運執行副總裁休奎斯特（Debora Shoquist）一同登台，他致詞時說，輝達多年後新發明超級電腦，這是緯創業務的核心，也是輝達業務的核心，但輝達無法單獨完成這件事，需要像緯創這樣令人驚嘆的夥伴，及台灣令人難以置信的生態系共同合作，一起重新定義「運算（computing）」，在AI時代共同成長。

黃仁勳對仍在緯創湖口一廠、二廠加班的緯創員工致上謝意，他說，要感謝所有人的奉獻精神、卓越表現、專業態度及不懈的努力，「很抱歉你們無法參加農曆新年派對，但我會送上紅包」。現場加碼發放十名特別獎，送給正在加班打造AI超級電腦的983名緯創員工他的親筆簽名紅包。

另外，因為圍觀人潮眾多，黃仁勳在台中的公務行程結束後，想順便逛知名的逢甲夜市卻未果。黃仁勳說，在夜市現場的大家都滿開心，他也很高興見到大家，但因為人潮實在太多，根本無法進入夜市，期待有朝一日能再訪夜市。

輝達執行長黃仁勳（右）17日晚出席緯創旺年會擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘（左）...
輝達執行長黃仁勳（右）17日晚出席緯創旺年會擔任開場嘉賓，受到董事長林憲銘（左）和全體員工熱烈歡迎，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。(記者曾吉松／攝影)

黃仁勳 輝達 AI

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