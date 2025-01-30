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自認「不安於室」 范姜泰基政壇轉劇組再回公職

記者朱冠諭／桃園30日電
范姜泰基曾在熱門戲劇中頻頻亮相，如今又回到公部門，擔任桃園市客家局長。（記者朱冠諭／攝影）
范姜泰基曾在熱門戲劇中頻頻亮相，如今又回到公部門，擔任桃園市客家局長。（記者朱冠諭／攝影）

范姜泰基在政壇打滾多年，當過政治記者，曾任馬英九時期總統府發言人，也在熱門戲劇「茶金」、「人選之人」演出。如今又回到公部門，擔任桃園市客家事務局長，他自認「不安於室」，人生舞台幾經轉換，每次都有突破。

范姜泰基在政壇積累豐富經驗，也曾對政治工作感到失望。2015年離開政壇後，他不想重操舊業，對前途迷茫，偶然的機會讓他接下客家電視台單元劇的邀約，飾演一名媒體主管。

年過40才轉換跑道當演員，對范姜泰基是一大挑戰。為了證明自己，他去上知名導演王小棣的表演課，接著更報考台藝大表演系研究所，花了兩年半拿到學位。

「我很怕劇組會認為我只是來沾醬油玩玩的」。范姜泰基說，透過這些努力，他正式踏入表演領域，開始為期六、七年的演員生涯。這幾年，范姜泰基參與「茶金」、「人選之人」等知名作品，經歷不同角色，他對客家電視台的「女孩上場」印象最為深刻；戲中他飾演女籃學校的主任，為了讓角色更加生動有趣，他在表演中加入了一些誇張的元素，讓這齣戲更幽默。

當演員有不少樂趣，但這幾年范姜泰基把積蓄花光，甚至向妻子借錢度日。面對困境，讓他不得不重新思考未來。後來他接受工作邀約，記錄1949年遷台老兵的口述歷史，賺錢養活自己。這份工作尚未結束，他就被邀請回到公部門，擔任桃園市客家局長。

回首這段經歷，范姜泰基認為演員生涯最大的收穫是學會敞開心扉、展現真誠，這也影響他現在擔任公職時更容易與人親近，也努力把演藝經驗運用到推廣客家文化的工作中。

范姜泰基笑說，現在經常出席活動，坐在第一排欣賞各種表演，這不僅是享受，更是學習，「也許以後還有機會表演，這些都會是養分」。

馬英九

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