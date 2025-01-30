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號稱「絕對嗅覺」 香氛市長鄭朝方特調竹北香味

記者巫鴻瑋／新竹30日電
竹北市長鄭朝方在工作之餘，抽空創作出專屬竹北的味道，讓氣味成為藝文活動的感官新體驗。（記者巫鴻瑋／攝影）
竹北市長鄭朝方在工作之餘，抽空創作出專屬竹北的味道，讓氣味成為藝文活動的感官新體驗。（記者巫鴻瑋／攝影）

號稱擁有「絕對嗅覺」的竹北市長鄭朝方，私生活裡的他正是一名專業調香師，他利用香氛打造竹北藝文活動成為嗅覺饗宴，還樂於分享調香祕訣，提升美感生活。

調香對鄭朝方來說是個美麗的邂逅，大學時代在雜誌擔任撰稿作家時，因為寫稿接觸各大品牌的香水，廠商寄來無數針管香水，意外開啟他的嗅覺天賦，漸漸察覺自己的嗅覺敏感度似乎與眾不同，沒想到因此一頭栽進香氛世界。

他說，當時至少聞了上百支氣味，鍛鍊自己的聞香功力，後來自己嘗試調製香氛，沒想到知名香水品牌來接洽，希望由他研發新產品。

2009年，鄭朝方參與國際精油品牌Escents舉辦的香氛大賽，他用記憶中客家阿婆的氣味，混合花果、柑橘、九層塔、茉莉等氣味，創作出「髻鬃花」香水奪下首獎，並被品牌收購配方專利，如今這支客家阿婆的味道，在全世界都買得到。

從政後，鄭朝方不忘自己的香氛專業，仍會抽空到實驗室裡調香，陸續為竹北市量身打造四款香氛「海的禮物、秋風行旅、和樂融融、美麗莎灣」，每種味道代表竹北不同景點、季節的味道。

「我若有空，就會去台北的調香實驗室調整配方」，他將每種竹北香氛配方都列為最高機密，就為了不讓竹北的味道成為商人斂財的工具，但每次竹北市公所辦活動，他都自掏腰包準備上百支精油香水，分送給認真參與活動的市民朋友。

他將這四種竹北香氛運用在藝文活動上，還在市公所內設置「每日香氣」，讓洽公民眾每次來都有不一樣的氣味體驗，連竹北傳統市場內，他都特意擺上香氛點綴，希望將香氛與市民朋友分享。

鄭朝方除分享香氛，還開講座親自上場授課。他說，竹北是許多竹科工程師的家，他聽過許多科技業的辛酸與壓力，他都會推薦用萊姆、佛手柑或甜橙等香氛解憂，或用木質調的精油，例如松木、柏木或檜木來安神。

他提到，香氛對他來說有股治癒的能量，雖然擔任市長工作壓力大，但他總喜歡在睡前用上薰衣草、天竺葵氣息的香氛來紓解壓力，香氛不是只有聞起來好聞，實際還有許多用途，更希望藉由香氛提升生活質感，創造令人羨慕的新竹情調。

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