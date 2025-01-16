邱瓈寬獲恩師遺產 告裴祥泉手足「繼承權不存在」敗訴

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，裴的3名弟妹未獲遺產，提確認遺囑無效之訴敗訴確定。但邱瓈寬等對3人提「確認繼承權不存在」訴訟，一審吞敗，台灣高等法院也駁回她上訴。(本報資料照片)

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉10年前以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，代筆遺囑交代分配給「楊胖30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%...」，且「家裡人一毛錢都不給」，胞妹提告確認遺囑無效，最高法院判她敗訴確定。不過邱瓈寬告裴祥泉的3名手足「繼承權不存在」，台北地院判邱瓈寬敗訴，台灣高等法院昨仍駁回她上訴。

在「確認遺囑無效」部分，裴祥泉胞妹裴祥麟指哥哥2015年5月23日死亡，她與2名兄弟應繼承遺產，但辦理遺產稅申報時，發現邱瓈寬已以遺囑執行人身分辦過，這才發現哥哥在當年1月21日立有代筆遺囑，記載「公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）30%，阿寬30%，漢星公司員工20%，剩下的20%，就給那些需要照顧的人，美政、娟娟、賴副總、阿照、小鄒、大包，還有平日善款也不要漏。」。

裴祥麟表示，遺囑見證人陳羿彣（兼代筆人）、謝雅玲、陳舜芳都是漢星員工，民法規定受遺贈人不得為遺囑見證人，遺囑的效力牽涉她應繼分或特留分數額，因此提告請求確認遺囑無效。

邱瓈寬說，恩師久病在床，預立遺囑時載明「我孤家寡人，沒家庭，也沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，他的手足在病危時才探視，他覺得虛假。邱瓈寬說，18歲就跟隨恩師，猶如親人，恩師在製作遺囑時，她並不在場，不知道遺囑內容。北院以遺囑製作有瑕疵，判無效。

邱女上訴，二審開庭期間，雙方就裴祥麟是否對裴祥泉有重大精神虐待侮辱爭執。裴女律師主張過年時，裴祥泉都會贈經濟狀況不好的妹妹10萬元紅包，若鬩牆怎麼可能還送禮；邱女律師稱多年來，外界根本不知道裴祥泉還有手足，他們是死者病危時才出來「虛情假意」。

高院 認定裴祥泉製作遺囑時，為求遺囑能有效並得依遺願分配遺產，已將擔任遺囑見證人的陳羿彣、謝雅玲排除於受遺贈者之外。高院指出，不能漠視裴祥泉「家裡人一毛錢都不給」心願，反使遺產全歸法定繼承人取得，因此判遺囑有效，最高法院也維持二審見解，去年4月駁回裴祥麟上訴。

邱瓈寬、楊智明2019年以裴祥雲、裴祥麟、裴祥風為被告，控恩師的妹妹、哥哥、弟弟對他構成重大的精神虐待，且裴祥泉在遺囑中表示拒絕交付任何遺產給3人，依民法第1145條第1項第5款、民事訴訟法第247條規定，提「確認繼承權不存在」訴訟。

北院認為繼承人基於與被繼承人一定的身分關係而取得繼承權，地位受法律保障，民法繼承篇採「當然繼承主義」，邱瓈寬、楊智明主張3人不得繼承，應負舉證之責。北院認為，感情疏離、爭吵，把裝穢物的垃圾桶移置裴祥泉床頭等，不算是重大虐待或侮辱，認為3人仍有繼承權。

邱瓈寬、楊智明上訴，高院認為裴祥泉雖透過遺囑表示3名手足「不得繼承」，但邱女和楊所舉的事證不足以認定3名手足對裴祥泉有重大虐待或侮辱情事。又，兄弟姊妹4人均已年邁，各自有工作、家庭，彼此未同住，於裴祥泉事業有成之時，裴祥雲等3人單純未與裴祥泉積極往來，這難說是對裴祥泉「置若罔聞」，且裴祥雲等3人在接獲通知時，都有前往醫院探視，並非避而不見，不能以「感情疏離」就認為構成對裴祥泉重大虐待或侮辱，因此仍判兩人敗訴。本件得上訴。