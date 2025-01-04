我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

張惠妹演唱震裂松菸古蹟？ 結構技師揪出原因還她清白

台灣新聞組／台北4日電
松菸西南側行政大樓建築上的龜裂。（記者邱書昱／攝影）
松菸西南側行政大樓建築上的龜裂。（記者邱書昱／攝影）

台北大巨蛋去年12月開放演唱會，但共振影響下，周遭鄰里不滿，也傳出影響到市定古蹟松山菸廠建築疑似龜裂。對此，北市文化局3日安排結構技師公會現場會勘，台北市結構技師公會理事長徐茂卿會後受訪表示，龜裂對於建築物沒有危險疑慮，若要確定是否為共振影響，建議在演唱會前幾天架設機器進行監測。

松菸西南側行政大樓建築下方的龜裂。（記者邱書昱／攝影）
松菸西南側行政大樓建築下方的龜裂。（記者邱書昱／攝影）

本報系聯合報報導，徐茂卿說，依據判斷應該是一些原來磚牆的龜裂，因為建物本身也有近百年的歷史，所以應該是有些地震留下的痕跡，至於大巨蛋舉辦演唱會活動產生震動，可能也會對於建物多多少少有影響，不過要確定因果關係，就需要進行監測。

徐茂卿說，監測就必須要等到下次大巨蛋舉辦活動前兩天或前三天進行觀測，所得到的數據才能證明對於舊有建物的影響，假如有所影響，就要做額外補救措施，或者對於外來震動，像是跳躍時不要太大。

至於該裂縫是否對建築結構安全影響？徐茂卿說，松菸是一個回字形建物，認為影響不會很大，他也看了原先松菸活化的設計圖，建築有做補強措施，不至於有馬上倒塌或其他危險性。

徐茂卿認為，大巨蛋的地理位置很好，且建築活化也希望人流愈多，「建築物的利用或是活化才能夠達到最大的一個目的。」有時候當然會產生額外的不便，說要完全禁止，其實也得仔細思考。

另據中國時報報導，在張惠妹演唱會期間，有民眾發現大巨蛋天花板疑已出現裂痕，擔憂是否有安全疑慮。對此遠雄則回應，經工程勘驗後為表面塗裝的裂紋，並非結構性裂縫，不影響結構安全，後續修補後會再由結構技師整體勘驗。

民進黨議員許淑華認為，大巨蛋創造的經濟產值大家都認同，但市府仍應負責監督，遠雄也要負起社會企業責任，不能在演唱會賺飽飽之餘，卻讓松菸古蹟一直受到傷害，北市府未來應要求遠雄認養修護松菸。

古蹟 民進黨 地震

上一則

柯再收押 白營號召小草上街 朱立倫聲援：反對綠色威權

下一則

白營：北檢已挑明 柯文哲不羈押就凌遲致死

延伸閱讀

張惠妹、五月天跨年夾殺 羅志祥1200發煙火秀狂炸高雄

張惠妹、五月天跨年夾殺 羅志祥1200發煙火秀狂炸高雄
4萬人和張惠妹跨年「玩很瘋」 預計安可沒極限唱到爽

4萬人和張惠妹跨年「玩很瘋」 預計安可沒極限唱到爽
台立委陳瑩直播張惠妹演唱會20分鐘 網轟「帶頭違法」

台立委陳瑩直播張惠妹演唱會20分鐘 網轟「帶頭違法」
全網都猜錯 大咖男神嘉賓來了 張惠妹M字腿辣爆

全網都猜錯 大咖男神嘉賓來了 張惠妹M字腿辣爆

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
YouTuber八炯今晚發布「統戰紀錄片下集」，內容稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名。(本報系資料照)

八炯反共片抖出宋楚瑜 親民黨：羅織罪名

2024-12-28 09:30

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣