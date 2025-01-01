我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

日前檢出肝癌 政治漫畫家魚夫病逝 得年64歲

台灣新聞組／台南1日電
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報資料照片）
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報資料照片）

筆名「魚夫」的漫畫作家林奎佑，驚傳過世，得年64歲。據了解，魚夫日前就醫時檢查出罹患肝癌，且病情相對嚴重，持續治療，但住院後病況卻突然急轉直下，2024年12月30日上午病逝。

魚夫擁有漫畫家、作家、政論名嘴等多重身分，政治立場鮮明，支持台灣獨立建國，曾主持政論節目，也在綠色和平電台主持「黃昏的故鄉」節目；他曾將前總統蔣經國繪成摩西的政治漫畫「蔣經國開路」，發表在報紙上，也是台灣報業史上首度將蔣經國畫入政治漫畫。

魚夫自1982年起於中國時報專欄發表漫畫評論，後曾任自立報系政經研究室副主任及主筆，也曾任電視節目如「魚夫漫畫show」主持人、「魚夫社區電台」、「魚夫評論」、「魚夫報到」等主持人，1990年代曾任時任立委施明德國會辦公室主任。

跨足領域多元，造就魚夫多重角色，但他曾說「漫畫家」仍是他要刻進墓誌銘的身分。他在自傳「魚夫的漫畫傳奇」中回溯經歷，從小由經營酒家的祖母撫養長大，在複雜環境中養成他勇於為自己發聲的性格，1980年考入輔仁大學經濟系，在校期間便2度為黨外候選人助選，也開始在政論雜誌發表政治漫畫。

魚夫長年住在台南，常在臉書上分享台南美食，擁相當多粉絲。

魚夫2022年獲得台南應用科大頒發榮譽教授證書，當時南市副市長趙卿惠形容，魚夫是1980年代以來最具代表性的新聞漫畫家，從首開「元首漫畫化」先河的「蔣經國開路」到描繪名流幕後的「魚夫漫話SHOW」，再到後期紀錄人文美食的「魚夫人間味」、與「台南巷子內」，筆下看見的不只漫畫，更是對社會、土地最深切的關懷。

台灣歷史博物館長張隆志當時也說，魚夫獨樹一格的諷刺畫，致力以創作衝破言論箝制，針砭時事，在政治敏感的時代首創將政治人物繪入漫畫；積極關懷社會，參與電台、電視媒體與動畫「分享台灣議題不遺餘力」。

南市立圖書館今年公布台南400好書推薦活動，其中魚夫撰寫的「臺南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食」被推薦53次，名列第2名。

蔣經國 施明德 博物館

上一則

不用關 宥勝跨坐摸舔女助理判8月 高院給緩刑

下一則

「世代交替」 12強冠軍中華隊將躍上500元紙鈔

延伸閱讀

台漫畫家魚夫以漫畫開啟評論政治風氣 欣見後進輩出封筆

台漫畫家魚夫以漫畫開啟評論政治風氣 欣見後進輩出封筆
「大稻埕」台北風情 台美青商部年會將登場

「大稻埕」台北風情 台美青商部年會將登場
聖市燈會慶元宵 打造獨具魅力的新春街會

聖市燈會慶元宵 打造獨具魅力的新春街會
台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡