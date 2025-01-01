日前檢出肝癌 政治漫畫家魚夫病逝 得年64歲

魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報資料照片）

筆名「魚夫」的漫畫作家林奎佑，驚傳過世，得年64歲。據了解，魚夫日前就醫時檢查出罹患肝癌，且病情相對嚴重，持續治療，但住院後病況卻突然急轉直下，2024年12月30日上午病逝。

魚夫擁有漫畫家、作家、政論名嘴等多重身分，政治立場鮮明，支持台灣獨立建國，曾主持政論節目，也在綠色和平電台主持「黃昏的故鄉」節目；他曾將前總統蔣經國 繪成摩西的政治漫畫「蔣經國開路」，發表在報紙上，也是台灣報業史上首度將蔣經國畫入政治漫畫。

魚夫自1982年起於中國時報專欄發表漫畫評論，後曾任自立報系政經研究室副主任及主筆，也曾任電視節目如「魚夫漫畫show」主持人、「魚夫社區電台」、「魚夫評論」、「魚夫報到」等主持人，1990年代曾任時任立委施明德 國會辦公室主任。

跨足領域多元，造就魚夫多重角色，但他曾說「漫畫家」仍是他要刻進墓誌銘的身分。他在自傳「魚夫的漫畫傳奇」中回溯經歷，從小由經營酒家的祖母撫養長大，在複雜環境中養成他勇於為自己發聲的性格，1980年考入輔仁大學經濟系，在校期間便2度為黨外候選人助選，也開始在政論雜誌發表政治漫畫。

魚夫長年住在台南，常在臉書上分享台南美食，擁相當多粉絲。

魚夫2022年獲得台南應用科大頒發榮譽教授證書，當時南市副市長趙卿惠形容，魚夫是1980年代以來最具代表性的新聞漫畫家，從首開「元首漫畫化」先河的「蔣經國開路」到描繪名流幕後的「魚夫漫話SHOW」，再到後期紀錄人文美食的「魚夫人間味」、與「台南巷子內」，筆下看見的不只漫畫，更是對社會、土地最深切的關懷。

台灣歷史博物館 長張隆志當時也說，魚夫獨樹一格的諷刺畫，致力以創作衝破言論箝制，針砭時事，在政治敏感的時代首創將政治人物繪入漫畫；積極關懷社會，參與電台、電視媒體與動畫「分享台灣議題不遺餘力」。

南市立圖書館今年公布台南400好書推薦活動，其中魚夫撰寫的「臺南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食」被推薦53次，名列第2名。