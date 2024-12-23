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張惠妹大巨蛋嗨唱 民怨像地震燈晃門響 北市體育局回應

記者洪子凱、林麗玉／台北23日電
張惠妹金曲連發，逼出全場淚水。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹金曲連發，逼出全場淚水。（圖／聲動娛樂提供）

藝人張惠妹前晚起一連五場在大巨蛋辦演唱會，開唱「三天三夜」讓歌迷嗨翻。周邊居民抱怨震動擾民，家裡水晶燈、冷水壺一陣晃動，大門像地震發出嘎嘎響，搭電梯也有感，北市1999前晚接獲30通震動陳情。北市體育局表示，在判定對建物是否有影響前，不會禁止。

體育局副局長吳健羣說，大巨蛋營運由遠雄巨蛋公司統籌負責，遠雄之前有承諾，若發生震動問題，會做好周圍建築物監測，必要時找專家研商處理方式，或透過調整活動等方式，減少對周圍建物影響。

台北小巨蛋先前因張惠妹唱「三天三夜」，引發居民抱怨震動，2022年張惠妹重回小巨蛋開唱，所在地里長一度赴市府大樓前下跪陳情，前市長柯文哲坦言小巨蛋不適合唱「三天三夜」，因此下禁令，北捷要求小巨蛋演唱會二、三樓不得站立及跺腳，被稱為「阿妹條款」。

藝人張惠妹到台北大巨蛋開演唱會，場內氣氛沸騰，周邊居民反映房子在震動。圖為21日...
藝人張惠妹到台北大巨蛋開演唱會，場內氣氛沸騰，周邊居民反映房子在震動。圖為21日晚間演唱會結束時，螢幕打出壓力測試完畢的畫面。（記者王慧瑛／攝影）

前晚張惠妹在大巨蛋辦演唱會，「三天三夜」帶動全場氣氛，位於大巨蛋旁的新仁里長吳建德接獲里民陳情，紛紛傳住家震動影片。

吳建德說，前晚震動較大時間是晚間10時許，許多老人家準備要睡覺，希望市府對大巨蛋的唱跳活動要有管理對策，避免干擾居民生活。不過有網友稱同事住小巨蛋對面光復南路側第一棟，屋齡三、四十年建物沒有震。

昨晚張惠妹繼續在大巨蛋開唱，有網友在社群反映「屋內持續有地震的感覺」。

一名結構技師表示，場館內大型活動產生「共振效應」很正常，和樓層高低、地質有關，當形狀、建築材質相似就可能出現共振，與屋齡關聯性不高。

北市1999統計，前晚張惠妹演唱會共接獲30通陳情，多集中於忠孝東路四段553、559巷一側。遠雄曾表示，大巨蛋為大型量體、筏基結構，且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，水平震動並無測得振幅，對周邊居民陳情，將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。

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