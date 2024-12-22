在台打球就醫十多次…林書豪動怒批裁判 被罰款5萬台幣

林書豪（右）開賽3分多鐘就受傷流血，在止血後也戴上頭帶重回球場。(圖／TPBL 提供)

新北國王隊 在昨天作客台北台新戰神隊主場，兩隊從首節開始就有激烈的肢體碰撞，國王林書豪 也在開賽三分多鐘後頭部遭擊中後血流如注，發生耳後流血的狀況，一度下場接受治療，包紮後戴上頭巾上陣並助隊奪勝，儘管最終國王仍是以13分差距收下5連勝，但賽後記者會針對裁判提出批評，國王總教練萊恩同樣不滿裁判執法，今天被聯盟懲判罰款各5萬元台幣。

國王昨天與戰神上演一場激烈肉搏戰，上半場打完兩隊僅有2分差距，但下半場戰神在外線卻全面熄火，最終還是以13分差距吞下3連敗，至於國王不僅雙洋將強森和曼尼高分別拿下27分和22分、10籃板、7助攻、5抄截，帶傷打完全場的林書豪也有13分、9助攻、7籃板、3抄截。

儘管球隊順利取勝，但國王總教練萊恩賽後仍是對於裁判吹判感到不滿，並表示在之前就聽到戰神曾說國王打得很軟，他們要打得更加強硬，而開賽後不久林書豪就被打到流血，但裁判卻沒有重新檢視並做到對林書豪的保護。

萊恩強調，儘管聯盟一直強調會站在保護球員的立場，避免受傷狀況發生，但卻無法做出相對應的保護吹判，讓他們必須跳出來發聲，「儘管在練球時我總會告訴球員這裁判不會吹判，但這並不是正確的事情，聯盟應該保護球員安全，我們必須提出來，讓大家更了解這狀況。」

林書豪也強調，並不是要評論裁判的吹判，而是希望能盡量保持公平，尤其保護球員的安全應該是裁判的第一目標，尤其自己在打東超與台灣聯賽時所獲得的罰球機會更是有著極大的差距，東超裁判對於犯規判決也有更一致的標準，「我去年也曾經說過，當我獲得2次、4次罰球後，我就知道裁判後面不會吹了，因為會有人說林書豪有明星哨，但你可以去看我們的數據，70%的比賽對手罰球都比我們多。」

林書豪直言，在來台灣職籃打球後，自己前前後後已經進去醫院超過10次，昨天賽後也必須到醫院去處理傷口，「他們的目標就是上身體給我們壓力，打很硬，但我們卻被吹很多犯規，我腳扭到了，等等還要去縫針，我不想只說裁判這件事，但這不是罰不罰球的問題，我只想健康打球，」

林書豪昨天深夜社群發文也放出頭部流血正在止血的照片，並寫到「謝謝醫生快速的處理頭的小傷」。