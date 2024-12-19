我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

強吻鍾沛君 朱學恒判11月 未上訴確定入獄

記者王宏舜／台北19日電
直播主朱學恒（左）酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，台灣高等法院判朱11月徒刑，朱未再上訴，全案定讞。（本報系資料照片）
直播主朱學恒（左）酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，台灣高等法院判朱11月徒刑，朱未再上訴，全案定讞。（本報系資料照片）

直播主朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，一審認為朱犯後毫無悔悟，判1年2月徒刑；朱上訴並在二審言詞辯論前一天「道歉」，台灣高等法院認為朱犯後態度改變，減為11月徒刑。朱上訴期限未上訴最高法院，全案定讞。

二審判決後，朱就曾透過臉書聲明「不會再上訴消耗司法資源」。鍾沛君則批朱從一開始道歉到法庭上否認，到二審認罪求和解，不斷演戲利用輿論壓倒她，「我的人生不是你的劇本」。

朱學恒2022年8月間邀約鍾沛君、立委陳菁徽夫妻等人餐敘，晚間9時陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱、鍾女，朱從座位起身走向鍾女，雙手壓住她肩膀，將她強押於牆壁，鍾女無法挪動，遭吻唇數秒。朱回座位後又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手摟抱手臂，再度強吻。高院認為朱犯刑法強制猥褻罪。

台北地方法院批朱學恒案發後利用輿論形塑鍾沛君是「他人指使的政治打手」，還說自己受「政治迫害」，他辯稱「斷片」，返家後卻能傳訊給鍾女，斷片之說不足採信。

高院審理期間，朱在臉書上貼文致歉，法院在言詞辯論後安排訊問庭，調查雙方是否有調解可能，但破局。

高院審酌朱學恒因自身欲望，利用鍾沛君的信任強制猥褻，一審期間朱在談話節目中談論政治話題時提及鍾沛君，未對造成鍾女傷痛有歉疚之意，犯後態度欠佳。二審時朱認罪，表達和解意願、願意賠償金額，且自行於網路上張貼公開道歉信，「犯罪後態度已有所改變」，撤銷改判。因朱未考慮鍾沛君感受，又在自己節目中評論案件，高院未給予緩刑。

因上訴期間至12月17日深夜24時屆滿，高院未收到朱學恒上訴書狀，全案定讞，朱確定要入獄。

高院 臉書 辯論

上一則

賣競選小物抽佣 陳智菡等人恐列被告 嗆檢方「誣陷好人」

下一則

黑白集／考試委員同意權投錯票 黃珊珊手滑或心滑？

延伸閱讀

確定入獄 朱學恒猥褻鍾沛君判11月 上訴期滿未遞狀定讞

確定入獄 朱學恒猥褻鍾沛君判11月 上訴期滿未遞狀定讞
洛縣高院華裔黃安妮 獲任加州中區聯邦法官

洛縣高院華裔黃安妮 獲任加州中區聯邦法官
藍委推代孕入法 國民黨內部擔憂騎虎難下

藍委推代孕入法 國民黨內部擔憂騎虎難下
南韓戒嚴...北市議員直擊 人車少、餐廳客人馬上埋單走人

南韓戒嚴...北市議員直擊 人車少、餐廳客人馬上埋單走人

熱門新聞

薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見