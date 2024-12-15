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被詐騙近百萬元 資深女星嘆「自己根本不配活著」

記者黃宣翰／台南即時報導
資深女星譚艾珍於今年9月間遭詐騙98萬元，她在臉書寫下被騙後的心境。（取材自譚艾珍臉書）
資深女星譚艾珍於今年9月間遭詐騙98萬元，她在臉書寫下被騙後的心境。（取材自譚艾珍臉書）

資深女星譚艾珍於今年9月間遭詐騙98萬元，還好在第2次匯款前被南警發現，避免更大的損失。她今天在臉書寫下被騙後的心境，坦言深受負面情緒影響，一度覺得「自己根本不配活著」。她也透露自己好奇查了台灣人近期的受騙金額，結果一出讓她傻眼直呼：「動搖國本了吧？」

談起被騙後的心路歷程，譚艾珍在臉書坦言，自己一向平穩的心情發生了很大的改變：「每天晚上失眠，不斷地回想這一個半月所發生的點點滴滴，負面情緒不自覺地擴大～懊惱、後悔、難過、無奈、自責等等負面的情緒，甚至於覺得自己根本不配活著！」並不禁反省自己什麼地方做錯了。

譚艾珍也和女兒歐陽靖討論，歐陽靖認為媽媽個性獨立，遇到事情總是自己設法處理，也容易因為受別人幫助，就完全信任對方，加上長期當志工做慈善，讓譚艾珍「對複雜的世界失去戒心」。不過歐陽靖也認為這些特質是媽媽的優點：「這樣的妳很快樂，如果強迫自己改變，對人對事都懷疑防範不是很痛苦嗎？」建議她可以多注意社會變化、多面向觀察：「因為對你好的人不一定就是好人喔」。

譚艾珍用自身經歷呼籲：「用慈悲心看待被詐騙的受害者，請不要再檢討受害者。鼓勵受害者勇敢說出來，經歷過的人勇敢分享，不但可以療癒自己，更能達到宣導功效！繼續保持台灣人的寶～互助、善良、愛心！」

譚艾珍自己在好奇之下，上網查詢台灣人「一天被詐騙多少錢」，結果讓她相當驚訝：「根據警政署統計，自8/30至9/24期間，每日詐騙最少1億元、最多5億元，每日平均詐騙金額約3到4億元。」同為詐騙受害者的她，也不捨表示：「這是金錢的損失，受害人的心理創傷影響有多大？」

譚艾珍期待立法委員願意為詐騙案來修法，對於參與詐騙行為各個階層的人都要從重量刑。

譚艾珍於今年9月間遭詐騙98萬元，她在臉書寫下被騙後的體悟。（取材自譚艾珍臉書）
譚艾珍於今年9月間遭詐騙98萬元，她在臉書寫下被騙後的體悟。（取材自譚艾珍臉書）

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