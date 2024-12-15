我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

「騙子真該下地獄」郭彥均曾遭詐512萬 發文籲提高刑責

記者李姿瑩／台北15日電
郭彥均私下勤儉持家，沒想到遇上詐騙。(本報資料照片)
郭彥均私下勤儉持家，沒想到遇上詐騙。(本報資料照片)

譚艾珍日前遭詐近百萬台幣，讓郭彥均也在臉書公開被騙經過。他在演藝圈以節儉出名，沒想到輕信朋友參與高額報酬的投資，結果拿出等同台北東區公寓頭期款的金額，最後連朋友都落入詐騙圈套血本無歸。

郭彥均痛批「詐騙壞人真的該下地獄」，因為他也付出了慘痛代價。「幾年前因為相信從小長大的朋友，跟他一起投資了不該投資的東西，當初說獲利18%以上，朋友說如果賠錢我賠給你，我算一算之後18%太可怕了，我發瘋似的，投了一間台北東區公寓頭期款的金額。」

他剛開始真的有拿到一些獲利，但沒多久就開始被用各種理由拖欠，3個月後傳出有人被抓了，郭彥均看新聞才知道，對方騙走幾十億台幣的金額，卻判不到10年。郭彥均的朋友沒有跑路，雖然自己也被騙，但願意遵守承諾分期還給郭彥均，「以上故事很簡短，但當時我真的嚇死了」。

根據法院公開判決書顯示，郭彥均是以太幣投資詐騙的受害者，投資金額共台幣550萬2000元(約16.9萬美元)，拿回分潤台幣38萬2326元(約1.1萬美元)，被騙損失的金額將近台幣512萬元(約15.7萬美元)。

他沉痛呼籲立委重新修法提高詐騙的刑責，希望重罰可以遏止犯罪，也盼用自己的例子，告訴民眾「天底下不會有那麼好的事」，要投資理財還是靠銀行最保險

投資 保險 臉書

上一則

雙城論壇封殺陸媒 民進黨變成自己最討厭的模樣

下一則

黑色素癌未擴散腦部 陳文茜：放鞭炮 我還可以做節目

延伸閱讀

昔認當小三「什麼都試過」 香江第一美人突曝影片認錯

昔認當小三「什麼都試過」 香江第一美人突曝影片認錯
想買輛新車過年？該先存多少錢

想買輛新車過年？該先存多少錢
譚艾珍被假檢警詐騙 專家曝「這時間」最危險、3招自保

譚艾珍被假檢警詐騙 專家曝「這時間」最危險、3招自保
香江第一美人昔認當小三 今拍影片「願為錯誤買單」

香江第一美人昔認當小三 今拍影片「願為錯誤買單」

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注