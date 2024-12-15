「騙子真該下地獄」郭彥均曾遭詐512萬 發文籲提高刑責

郭彥均私下勤儉持家，沒想到遇上詐騙。(本報資料照片)

譚艾珍日前遭詐近百萬台幣，讓郭彥均也在臉書 公開被騙經過。他在演藝圈以節儉出名，沒想到輕信朋友參與高額報酬的投資 ，結果拿出等同台北東區公寓頭期款的金額，最後連朋友都落入詐騙圈套血本無歸。

郭彥均痛批「詐騙壞人真的該下地獄」，因為他也付出了慘痛代價。「幾年前因為相信從小長大的朋友，跟他一起投資了不該投資的東西，當初說獲利18%以上，朋友說如果賠錢我賠給你，我算一算之後18%太可怕了，我發瘋似的，投了一間台北東區公寓頭期款的金額。」

他剛開始真的有拿到一些獲利，但沒多久就開始被用各種理由拖欠，3個月後傳出有人被抓了，郭彥均看新聞才知道，對方騙走幾十億台幣的金額，卻判不到10年。郭彥均的朋友沒有跑路，雖然自己也被騙，但願意遵守承諾分期還給郭彥均，「以上故事很簡短，但當時我真的嚇死了」。

根據法院公開判決書顯示，郭彥均是以太幣投資詐騙的受害者，投資金額共台幣550萬2000元(約16.9萬美元)，拿回分潤台幣38萬2326元(約1.1萬美元)，被騙損失的金額將近台幣512萬元(約15.7萬美元)。

他沉痛呼籲立委重新修法提高詐騙的刑責，希望重罰可以遏止犯罪，也盼用自己的例子，告訴民眾「天底下不會有那麼好的事」，要投資理財還是靠銀行最保險 。