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黑色素癌未擴散腦部 陳文茜：放鞭炮 我還可以做節目

台灣新聞組／台北15日電
資深媒體人、知名作家陳文茜積極抗癌，但又罹患更惡的黑色素癌。(本報資料照片)
資深媒體人、知名作家陳文茜積極抗癌，但又罹患更惡的黑色素癌。(本報資料照片)

資深媒體人、知名作家陳文茜12日深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專表示，經切片檢查罹患更惡的黑色素癌，且擴散至多個器官，跳到第4期。她13日再透露，雖然已擴散多器官，「但居然沒有進腦袋」，是她最開心的事。她可以繼續錄製節目，廣播，寫作。

陳文茜發文，「我聽見了疾病的呼吸，我因此更看見了生命的光彩。我珍惜每一天的時光，每一個相遇的人」。最開心的事，器官黏膜黑色素癌（非皮膚癌，非肺腺癌）雖已擴散多器官，但居然沒有進腦袋，陳文茜為此狂喜不已，大呼：「放鞭炮，鞭炮！我可以繼續錄製節目，廣播，寫作。Hallelujah（哈利路亞）！」

陳文茜貼文一發布，不少粉絲情緒激動，「天啊！老天爺聽到全台灣愛你的人們的祈禱！答應我們…繼續給我們好消息」、「幸福的是我們大家，還能繼續收看您主持的文茜世界週報，您也要好好照顧身體，別太累」、「了不起」、「向妳學習，勇敢、樂觀、愛！」

有粉絲表示：「妳選擇了幸福 ! 妳的智慧戰勝了癌細胞！」陳文茜親自回覆：「我的心戰勝了它！」

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