伴母6年終於不再生氣 台主播蕭彤雯：媽媽是我最大的孩子

蕭彤雯（右）顧老六年，「媽媽規律服藥、能吃會笑，現在的我是六年來最好的時刻。」(圖／蕭彤雯提供)

「我知道媽媽接下來將是我最大的孩子。」去年，台灣主播蕭彤雯在個人臉書 上分享她陪伴媽媽的心情，「現在的我對媽媽，比對瓜瓜（兒子）還有耐心得多。」

過去幾年，蕭彤雯的父母在她的人生裡扮演的角色翻轉，「從我最大的支持力量，變成我最重的責任」，她這樣形容。

父母老去在一瞬間

蕭彤雯是獨生女，在忙碌的媒體工作中能兼顧事業與家庭，全仰賴有父母幫忙照顧小孩、張羅晚餐、打點生活，她沒想過無所不能的父母也是肉體之軀，未意識到父母也會老。

所以當媽媽對她說，「我走路有問題」，她第一個反應是「沒那麼嚴重吧！」在蕭彤雯要照顧幼小兒女，又罹癌的焦頭爛額日子裡，她對變得依賴、負面情緒爆表的媽媽生氣：「妳就是公主病！找我麻煩！」

面對媽媽突如其來的改變打亂她的生活，她覺得根本沒那麼嚴重，是媽媽自己的問題，一個人怎麼可能突然間就退化？至少有兩年的時間，母女彼此不理解，痛苦折磨。

「我現在仔細回想，沒有『突然間』這件事，是因為我們從未將眼光放在他們身上，沒有看見他們正在老去。」蕭彤雯感到虧欠，她的人生一直一直在往前走，從未回望作為後盾的父母。

要回望同理父母心

一直到帶媽媽走進身心科，知道媽媽罹患憂鬱症 ，媽媽的負面情緒有了答案，不是因為個性難搞，而是她生病了。但光是理解無法解決事情，一直到爸爸同意外籍看護進到家中當幫手，蕭彤雯再也不用什麼事都要親力親為，稍微有時間休息，才有餘裕「真正」同理媽媽，於是媽媽對她抱怨：「你根本不懂什麼是老！」她也願意承認，她沒有老過，不懂老的痛苦，但試著同理。

蕭彤雯的處境是多數成年子女的寫照——是上有年長父母、下有年幼子女的三明治世代。從六年前媽媽身體不舒服，到最近能吃會笑、規律服藥，蕭彤雯說：「現在的我是六年來最好的時刻。」

變好關鍵在我身上

回首這段路，蕭彤雯認為改變的樞紐是她自己。首先她必須打破「非我不可」的執念，鬆開媽媽對她的依賴，適時將勞務外包，才有餘裕照顧自己、同理媽媽，改變才會發生。然後也要有心理準備，你做的安排，父母一定會拒絕，但蕭彤雯已經懂得在媽媽拒絕時，理解她不是找麻煩、不是情緒勒索，只是害怕，就像一歲幼兒對未知的事物感到不安，她只要想辦法讓媽媽有安全感就好。

同時顧老又顧小，蕭彤雯說，人老了就像小孩，可是陪老之路與育兒完全不同——孩子一天天成長茁壯，過程感受到的多是喜悅；陪老則相反，老人家的身體愈來愈差，溝通愈來愈難，陪老路看不到盡頭，就算有，也是子女不敢看的。所以陪老更需要強大的心。