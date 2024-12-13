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曾三度飛機失事獲救 台前防長李天羽79歲肺炎病逝

記者李人岳／台北13日電
國防部前部長李天羽。（記者陳正興／攝影）
國防部前部長李天羽。（記者陳正興／攝影）

國防部前部長李天羽因肺炎等併發症，昨天早晨於三軍總醫院病逝，享壽79歲。

李天羽是空軍首位非官校正期班畢業的上將，也是全國軍第一位專科班出身的軍種總司令、參謀總長、國防部長。因優異溝通能力而在國會聯絡事務嶄露頭角，但最後因捲入「鐽震案」而下台。

李天羽生於1946年，父親為空軍地勤幹部，李天羽年幼時隨家人來台，在桃園眷村成長。李天羽畢業於空軍飛行學校專科班1965年班，從求學到服役期間曾經三度因飛機失事（兩次T-33教練機、一次F-104A戰機）跳傘獲救，是空軍中極少數的幸運例子。

1992年時任空軍總司令唐飛為溝通立委、支持新式戰機採購預算，首創國會聯絡制度，指派李天羽擔任溝通立委的任務，順利推動Ｆ-16戰機預算及換裝計畫，當時國防部長孫震見空軍溝通績效不錯，又將李天羽調往國防部，成立部會級國會聯絡業務。

李天羽在此一時期結識時任民進黨立委的前總統陳水扁，2000年陳水扁執政後拔擢李天羽，從空軍作戰司令、副總司令、總司令等要職。2004年晉陞一級上將，接任參謀總長，2007年5月出任國防部長；不過在2008年2月23日總統大選前夕，因媒體披露扁政府密謀由吳乃仁等人成立鐽震公司處理對外軍事採購，引發質疑批判，李天羽為此辭職下台。

國防部 預算 陳水扁

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