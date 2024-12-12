我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

中國足前主教練李鐵受賄案 一審被判20年

陳文茜罹更惡的黑色素癌已擴散 1封信逼淚「這一生沒有遺憾」

記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人、知名作家陳文茜積極抗癌。(本報資料照片)
資深媒體人、知名作家陳文茜積極抗癌。(本報資料照片)

台灣資深媒體人、知名作家陳文茜日前透露她肺腺癌復發，她昨(12)天深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專表示，切片之後發現不是原來多數醫生判斷的肺腺癌，而是更惡的黑色素癌，一下子擴散至多個器官，跳到第4期。她PO出台大癌醫中心基層員工寫給她的一封信，讓她感動流淚，「愛是一個具體的動詞」。

陳文茜表示，得知是罹患更惡的黑色素癌，且擴散多個器官，已是第4期，「我未曾沮喪，始終冷靜」。直到收到一封信，「那是一張皺皺的紙，上面親筆寫著工整的字，沒有華麗的詞藻，紙上盡是真誠的情」。寫信給她的是台大癌醫中心裡，將病人送往手術室的醫療基層員工。

她說，簡單的文字，來自一個簡單純潔的心，「我終於流下了眼淚」；不是為她即將面臨比肺腺癌更惡的黑色素惡性腫瘤迅速擴散的生命現實。而是收到此信後，回顧她的人生，「我的心，被滿滿的愛包圍」。一個非親非故的人，對她如此誠摯的祝福，她只有感恩，感動。「這一生，我沒有遺憾」。

陳文茜收到台大癌醫中心基層員工寫給她的一封信，讓她感動流淚。(取自「文茜的世界周...
陳文茜收到台大癌醫中心基層員工寫給她的一封信，讓她感動流淚。(取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

●以下為信的內容：

文茜，我愛你

我一直都很欣賞你。

連兒子那知道：你是講話有深度，很有魅力的女人。

我不是追星族，從年輕就默默的欣賞你崇拜你，能夠那麼近的和你說話，和你握上手，我非常感動，何其榮幸呀，你的平易近人讓我更崇拜你。

你又得了癌症，我很心疼。

我從報導中，知道你很有智慧理解〜在生命最後一段旅程要怎麼過？

如何好好把握它？讓生命更值得更精彩。

我深刻體會不是生病的人需要，每個人都要過好每個今天。

我熱愛我的工作，以傳送（病人）工作為榮，盡自已能力付出，讓自己的生命更具有意義，就如同你一樣。

感謝你為台灣社會的貢獻，感謝你讓我心想事成和你握到手，一切都很感恩。

深信〜一切都是最好的安排，祝福你〜每天都喜樂平安

美X

2024、12.12

癌症 腫瘤

上一則

雙城論壇黑名單曝光 上海台辦主任不能來、陸媒全封殺

延伸閱讀

71歲婦0.8公分肺結節長大1倍 果斷切除證實為早期肺腺癌

71歲婦0.8公分肺結節長大1倍 果斷切除證實為早期肺腺癌
陳文茜癌症復發 深夜曬超美復工照 吐心聲：莫忘初衷

陳文茜癌症復發 深夜曬超美復工照 吐心聲：莫忘初衷
陳文茜肺腺癌復發 一名四期患者以「有呼吸就是活棋」相勉

陳文茜肺腺癌復發 一名四期患者以「有呼吸就是活棋」相勉
陳文茜肺腺癌復發 蘇一峰提醒一種藥物恐增加惡化機率

陳文茜肺腺癌復發 蘇一峰提醒一種藥物恐增加惡化機率

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神
新年HOA費大漲 有華人家漲20% 叫苦不迭

新年HOA費大漲 有華人家漲20% 叫苦不迭