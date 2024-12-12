陳文茜罹更惡的黑色素癌已擴散 1封信逼淚「這一生沒有遺憾」

資深媒體人、知名作家陳文茜積極抗癌。(本報資料照片)

台灣資深媒體人、知名作家陳文茜日前透露她肺腺癌復發，她昨(12)天深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專表示，切片之後發現不是原來多數醫生判斷的肺腺癌，而是更惡的黑色素癌，一下子擴散至多個器官，跳到第4期。她PO出台大癌醫中心基層員工寫給她的一封信，讓她感動流淚，「愛是一個具體的動詞」。

陳文茜表示，得知是罹患更惡的黑色素癌，且擴散多個器官，已是第4期，「我未曾沮喪，始終冷靜」。直到收到一封信，「那是一張皺皺的紙，上面親筆寫著工整的字，沒有華麗的詞藻，紙上盡是真誠的情」。寫信給她的是台大癌醫中心裡，將病人送往手術室的醫療基層員工。

她說，簡單的文字，來自一個簡單純潔的心，「我終於流下了眼淚」；不是為她即將面臨比肺腺癌更惡的黑色素惡性腫瘤 迅速擴散的生命現實。而是收到此信後，回顧她的人生，「我的心，被滿滿的愛包圍」。一個非親非故的人，對她如此誠摯的祝福，她只有感恩，感動。「這一生，我沒有遺憾」。

陳文茜收到台大癌醫中心基層員工寫給她的一封信，讓她感動流淚。(取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

●以下為信的內容：

文茜，我愛你

我一直都很欣賞你。

連兒子那知道：你是講話有深度，很有魅力的女人。

我不是追星族，從年輕就默默的欣賞你崇拜你，能夠那麼近的和你說話，和你握上手，我非常感動，何其榮幸呀，你的平易近人讓我更崇拜你。

你又得了癌症 ，我很心疼。

我從報導中，知道你很有智慧理解〜在生命最後一段旅程要怎麼過？

如何好好把握它？讓生命更值得更精彩。

我深刻體會不是生病的人需要，每個人都要過好每個今天。

我熱愛我的工作，以傳送（病人）工作為榮，盡自已能力付出，讓自己的生命更具有意義，就如同你一樣。

感謝你為台灣社會的貢獻，感謝你讓我心想事成和你握到手，一切都很感恩。

深信〜一切都是最好的安排，祝福你〜每天都喜樂平安

美X

2024、12.12