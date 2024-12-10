趙少康回歸主持「戰情室」曝插管9小時 聲帶受影響

趙少康重返「少康戰情室」。(圖／TVBS提供)

TVBS「少康戰情室」主持人趙少康 先前經歷心臟手術、短暫回歸節目後，上個月卻因不小心摔跤，導致肝臟邊角破裂，不得已再度住進醫院。事隔近一個月，趙少康宣告「滿血回歸」，進棚錄影。為了慶祝趙少康傷癒歸隊，製作單位也特別安排「新聞大白話」主持人錢怡君，送上花束與祝福，錄影一開始，趙少康更以招牌節目開頭，與網友打招呼：「我回來了，這次我不會走了。」

經歷先前的心臟手術與摔跤住院，各界紛紛傳來希望他多休息的建議，趙少康笑言：「休息很久了，而且每天休息其實也很無聊。」為了慶賀趙少康回歸主持，節目也特別開設直播邀請觀眾直擊幕後現場，恰逢「少康戰情室YouTube 頻道」突破150萬網友訂閱，趙少康在直播中，也特別感謝海內外網友各方支持，同時他也透露，這段時間許多網友透過各種管道，關心他回鍋時間，趙少康笑說：「有些人也間接透過朋友來問我到底怎麼回事，所以這也是我為什麼要趕快回來主持，」希望透過重返節目讓大家知道身體一切安好。

針對有觀眾提到趙少康談話間，中氣似乎沒有之前這麼足，為此他特別解釋，因為心臟手術經歷了9個小時的插管，聲帶多少有受到影響，聽起來會有點沙啞；不過趙少康也請大家不用擔心，醫生表示過一陣子聲音就會恢復了。