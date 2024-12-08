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穿建中制服赴校慶 蔣萬安自曝「太太覺得相見恨晚」

記者林佳彣、楊正海／台北8日電
台北市長蔣萬安（中）7日身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎，爭相與他自拍。(記者余承翰／攝影)
台北市長蔣萬安（中）7日身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎，爭相與他自拍。(記者余承翰／攝影)

北市建國中學7日126周年校慶，身為校友的蔣萬安一席建中制服現身，被問及是否為高中那套，他笑著反問，「你覺得呢？有可能嗎？」會希望兒子也唸母校？蔣萬安則說，「順其自然吧，還有一點時間」。

蔣萬安致詞表示，以前他在台下時，都希望台上的長官講愈短愈好，「同學們今天是慶祝建中的校慶，不是來聽我講話，所以，建國中學、生日快樂。」簡短祝賀不到1分鐘即結束。接著，他走下司令台與學生合影，人潮瞬間擠上前，搶拍照、要簽名、甚至緊握蔣萬安的手，熱烈程度可見一斑。

蔣萬安隨後在青年局舉辦的理想生活節活動前接受媒體訪問時指出，太太覺得他穿高中制服的樣子很帥、很好看。更自爆太太還覺得如果高中時就認識，可能那時候就會交往。

建中校長莊智鈞致詞搭上時事熱話題，提及台中一中、台南一中在爭執誰才是一中，他現場引述建中老師賈本曜所說，1898年3月4日台灣總督府國語學校第四附屬學校，增設尋常中學科，這是台北一中的創始，也是建中的前身。

莊智鈞說為了證明這件事情，專程到建中文物室找到台北一中當時的印鑑，昨天校慶當場拿出來展示，打趣向友校喊話「不需要再爭執誰才是一中了」，台下建中學生全都嗨翻，許多人拍手鼓掌。

中山女高7日同天歡慶127周年，校友、前總統蔡英文現身引起學妹驚呼。中山女高今年校慶主題是「星辰默語」，校長張云棻說，就是象徵中山女孩不管在多艱困的環境當中，始終能堅忍如繁星般，在靜默中閃耀出光芒，穩健地傳承百年教育傳統。蔡英文也搭上主題，期許學妹們把自己活成一道光，讓自己閃耀，也讓台灣發光。

台北市長蔣萬安（中）7日身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎。(...
台北市長蔣萬安（中）7日身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎。(記者余承翰／攝影)

蔡英文

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