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肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

記者楊德宜／台北即時報導
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

台灣資深媒體人、知名作家陳文茜2019年診斷肺腺癌後積極抗癌，她6日在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專透露，肺腺癌復發確定，肝臟3個腫瘤中，有2個惡性、1個水泡；右骨盆腔也有1個。「我賭輸了」。

陳文茜發文透露，主治醫師對於她的病程如此快難以置信，但她早已料到。為這樣的日子，她已經準備很久，對生命的長短，沒有執著。對於死亡，她早已習慣了，接受了，隨緣自在。「捨不得的是那些愛我的人，他們的傷悲；更捨不下的是我的孩子們」。

陳文茜表示，癌症即使發展至此，也不是絕症，「明天我就要死了」。它還有長長的一條路，除了積極治療之外，它給你足夠的時間，準備好這生命最後的一段旅程，妳要怎麼過？如何好好把握它？如果懂得這個道理，即使只能再活5年，或者2年，它可能比以前我們不夠堅定的10年，更值得，更精彩。

「我突然很高興自己的腦部疾病，已經將我的身體摧殘成只剩3條可使用的主靜脈，摧殘成不能接受化療、免疫治療的患者」。陳文茜表示，這使她直接跳過一些身體的痛苦，接受比較溫和的標靶治療及質子治療。「它使我不必為了延長生命，失去最後旅程的怡然自在」。

她說，過去5年，她的疾病本來已經數度將她折磨成一個活地非常疼痛的人。「我一次又一次跳壘成功」。即使因病增了不少智慧，她仍然免不了捲入紅塵俗事，沒有做到足夠的超脫。「願我未來的旅程，心中只有陽光，沒有陰暗。願我更懂得珍惜這個世界所有美好的事物，寬恕他人的過錯。也希望別人，寬恕我曾帶給他們的傷害」。

「回憶是美的，我有著美好的一生」。陳文茜表示，她將自己多數時刻，希望奉獻給值得的事。這一點，她捫心自問，至少做到了80%。這一生她未曾以爭奪自己的名利，當人生目標。傷感之事，換一個角度看，人與人，能相遇，不容易。錯的人，錯的時間，錯的事，擱下。「願我靜心的走完這段病程」。

陳文茜表示，願老天給她足夠的體力，繼續完成她的未竟之事；尤其《文茜的世界周報》，「我會努力工作，直到最後」。願上天憐憫，讓她可以陪著她的孩子們到最後。「給他們一個溫暖的家，一個虛弱但很愛他們的媽媽」。知道自己比過去更重病後，她看到的世界愈來愈美。「我獨自一人，卻很自在。我別無所求」。

癌症 腫瘤

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