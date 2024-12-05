瓊瑤離世 林青霞嘆未見最後一面 趙薇神隱3年也發文

瓊瑤一生著作頗多，更捧紅演藝圈多位巨星。(圖／摘自臉書)

知名作家瓊瑤 驚傳輕生，留下無限唏噓，她生前製作過無數經典戲劇，捧紅林青霞、趙薇 以及黃曉明 等大明星，林青霞直呼「永遠懷念一位堅強的女性」，並說上個月回到台北卻沒與瓊瑤見面，讓她無比懊悔，也提到瓊瑤生前一直很贊成安樂死，如今有這樣的決定並不意外。

瓊瑤的小說和電視劇作品，成為1970到1990年代人的記憶，在中國大陸深具影響力。有關瓊瑤逝世的消息，昨天下午迅速占據微博等社群平台熱搜榜冠軍。

趙薇因主演「還珠格格」的「小燕子」走紅全亞洲，但她在2021年傳出逃漏稅而遭全面封殺，消失3年後也首度發文，「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅」，隱晦緬懷恩師。同樣演出「還珠格格」的林心如，看到手機跳出新聞訊息，震驚哽咽無法言語，當年因該劇走紅，她還是瓊瑤旗下藝人，對林心如而言，瓊瑤是她演藝生涯第一位恩人，接到記者詢問，她透過經紀人：「發生太突然了，還在整理情緒中，無法回應。」

「還珠格格」中飾演「五阿哥」的蘇有朋則說很幸運成為過瓊瑤筆下的人物，「還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您」。黃曉明得知消息後同樣心痛，更回想起當年拍攝「還珠格格3」的那段時光，「瓊瑤阿姨一直在給我們鼓勵，一直在引導我們，溫暖我們，告訴我們要活得瀟瀟灑灑，那些美好的畫面彷彿就在昨日」。

曾經是瓊瑤戲劇童星、演出「小雨點」角色的金銘也在微博發文：「驚聞噩耗，節哀悼念！那邊多了一位漂漂亮亮、妙筆生花、才華橫溢的恩人、長輩、作家。」

蕭薔曾演過瓊瑤作品「一簾幽夢」，聽聞消息錯愕悲痛，感嘆「一代經典的殞落」，她說小時候看瓊瑤小說，覺得甜又虐，沒想到踏入演藝圈能演出「一簾幽夢」，成為瓊瑤筆下女主角，「真的就像一場夢，綠萍的愛與恨如此熾熱，如同火一般，燒的自己只剩下灰燼。」瓊瑤選擇尋短，蕭薔感慨：「阿姨是一位從舊時代走來的新女性，也許她覺得到站了。」

瓊瑤在新北淡水區住家輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。她生前交代親友在臉書發出遺書與最後作品「當雪花飄落」。