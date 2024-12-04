劉家昌影歌鬼才 也是巨星推手 往事只能回味

甄珍（左）與劉家昌曾經事業與生活層密不可分。（本報資料照片）

音樂人劉家昌 驚傳病逝，他是台灣著名作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，除了自身經歷豐富，他也提攜劉文正 、鳳飛飛與林青霞等人。

劉家昌在1970至80年代風靡港台，擁有多重身分的他閱歷豐富，同時也是巨星推手，提攜劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等人；而他幫費玉清打造的「晚安曲」讓不少商家沿用至今，堪稱是經典中的經典。

劉家昌創作過不少經典名曲，有尤雅的「往事只能回味」、鄧麗君的「獨上西樓」、劉文正的「諾言」、翁倩玉的「海鷗」、「中華民國 頌」、「庭院深深」、「梅花」、費玉清的「晚安曲」，都是大眾耳熟能詳的歌曲，另外，劉家昌也曾和日本當紅團體「內山田洋&Cool Five」及森進一合作，把自己的國語歌曲以日文翻唱錄製。據劉家昌自述，他所創作的歌曲估計有兩、三千首。

除了在音樂上成就非凡，劉也投身戲劇，自1967年開始參與電影，曾在電影「春夢了無痕」演出，並開始嘗試電影導演，處女作為「生老病死」（後改名「四男五女」），之後推出電影「有我就有你」，主題曲「街燈下」風靡一時，1972年推出文藝片「晚秋」十分賣座，曾在三天內就拍完一部電影，被封為鬼才，1976年還執導抗日片「梅花」獲得金馬獎最佳影片和最佳編劇、最佳攝影、最佳錄音、最佳非歌劇影片音樂等五項大獎。