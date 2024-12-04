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作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

劉家昌與前妻甄珍撕破臉 摯愛到決裂成最大遺憾

記者許晉榮／台北4日電
劉家昌（左前）與甄珍（後）、章立衡（右）最後徹底決裂。（本報資料照片）
劉家昌（左前）與甄珍（後）、章立衡（右）最後徹底決裂。（本報資料照片）

音樂人劉家昌病逝，他知名的兩段婚姻一是和當紅女星江青結婚並有一子，另一是和甄珍生下章立衡，這段夫妻關係維持9年，卻爭吵了一輩子。劉家昌與甄珍離異多年後，突然為了爭產互撕，2016年劉家昌首提和甄珍離婚秘辛，表示因為兩人婚姻會剋兒子，才選擇解除關係，暗指甄珍迷信，甄珍也反控劉家昌嗜賭成性，且長年數落兒子，她為護子不惜開戰。

甄珍初認識劉家昌時還僅是10多歲芳華的女孩，那時劉家昌對她雖有好感卻沒展開追求，反而先與「國聯五鳳」的江青戀愛、結婚，不過江青婚後與劉家昌自組公司拍片，豈料竟與老東家國聯走向決裂，「國聯五鳳」幾乎離開，獨留甄珍一人苦撐，而劉家昌與江青生了一子劉繼成，這段婚姻的結局仍是離婚收場。

反倒是甄珍因為多部電影賣座紅到香港，她與香港小生謝賢因戲結緣，最後嫁到香江，劉家昌本以為再無機會追求甄珍，但還是藉由找甄珍合作，跟友人三不五時送花、問候，還故意出現在日本飯店來個「巧遇」，甄珍本以為兩人只是有緣，沒有多想，但緋聞經媒體大肆報導後，竟掀開謝賢的醋罈子，更直接摧毀甄珍與謝賢的婚姻，劉家昌更被指就是導火線。

恢單後的甄珍，因緣際會轉投劉家昌懷抱，兩人也於1978年結婚，只是這對曾被外界視為「鶼鰈情深」的夫妻，婚姻走著走著竟成了「最熟悉的陌生人」。

2016年劉家昌曾首提兩人離婚秘辛，「因為當時聽到我們兩人婚姻會剋到兒子，還不只一個算命師說的，於是就決定把它解除，讓小孩子平平安安。」一番話暗指甄珍迷信，才導致婚姻破裂。

後來甄珍也反控劉家昌嗜賭成性，讓她必須不斷拿錢填補破洞，這幾年更被劉家昌一而再再而三指控「狠心奪產」，連站在她這邊的兒子章立衡（原名劉子千）也被牽連，更讓甄珍無法忍受的是兒子長年被劉家昌無情數落，氣到不惜開撕。

晚年的劉家昌儘管深居簡出，時不時還會在臉書貼文，左批前妻「人面獸心」，右批兒子「不忠不孝」，人生走到最後，仍無法放下對「最愛至親」的仇恨，或許也是他此生最大的遺憾。

甄珍（右）與劉家昌的婚姻背後有不少不為人知的故事。（本報資料照片）
甄珍（右）與劉家昌的婚姻背後有不少不為人知的故事。（本報資料照片）

劉家昌 香港 臉書

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