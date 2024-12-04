華語流行音樂教父劉家昌83歲癌逝 遺願大家再唱「我是中國人」

「流行音樂教父」劉家昌驚傳病逝，他今年7月在微博貼出的照片已顯得十分瘦弱。(取材自微博)

有「華語流行音樂教父」之稱的劉家昌 2日癌逝，享壽83歲。他與前妻甄珍的愛恨情仇長達半世紀，晚年兩人的口水戰打不停，兒子章立衡（原名劉子千）也捲入。資深媒體人、甄珍的好友汪曼玲透露，劉家昌的遺願是希望大家可以唱一次他作曲的「我是中國人」。

汪曼玲表示，2月劉家昌還精神奕奕，不過沒多久他右頸出現大腫塊，檢查後發現腦和肺部都有腫瘤 ，在榮總化療，最終不敵病魔過世。

由於他晚年深居簡出，鮮少與外界聯繫，過世消息一傳出，一度眾說紛紜，甚至連歲數都誤傳為81歲，外甥女高怡平坦言無管道證實真假，榮總則否認病逝在該院。

直到昨晚間劉家昌助理發出家屬聲明，證實已於前天過世。

聲明提到「劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中」，治喪方式將低調簡樸，「劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動」。

83歲的劉家昌2日癌逝，其助理稍早沉痛證實噩耗。劉家昌生前寫出許多好歌，也是費玉清的伯樂，費得知老師病逝，他第一時間透過經紀人悼念。

劉家昌曾替很多歌手打造暢銷歌曲，費玉清的金曲「晚安曲」也是他的詞曲作品，傳唱至今依舊不朽。當年費玉清也在劉家昌提攜下出道，堪稱小哥的恩師，對於老師過世，費玉清透過經紀人表示：「感謝劉老師為我創作了多首雋永的歌曲，給我帶來許多的光芒！斯人已逝，我會永遠懷念他，他所留下的旋律，也必定會留在大家的心裡！」

和劉家昌感情深厚的白冰冰得知噩耗，直呼真的很震驚。她原本一直想找劉家昌來上節目，無奈聯絡不到人，當時她就覺得「怪怪的」，沒有想到他已經病入膏肓。

白冰冰感嘆，劉家昌對於和家人翻臉一直耿耿於懷，「但這是人家家務事，我們也不便多說什麼」。她只能安慰和關心，希望劉家昌少糾結痛心的事情。

白冰冰特別稱讚劉家昌不僅是偉人，更樂於助人，包括自己也曾受過劉家昌的幫助，透露他還有意栽培木工歌手陳思瑋，認為他的唱功有潛力，想要寫歌給陳思瑋發揮，無奈造化弄人，實在相當遺憾。