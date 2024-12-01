「練到打得到為止」辜仲諒要帶台灣棒球揮向世界第一

中華隊勇奪世12強棒球賽冠軍，讓中信金董事辜仲諒扶植棒球的義舉浮上檯面。(本報資料照片)

「我不需要這個工作，但我喜歡這個工作，這個工作給我榮耀感。」8月28日，辜仲諒以中華棒球協會理事長身分，在天母大棒球場對球員精神訓話，嚴肅的口吻中滿是期許，「讓我覺得可以幫我的國家做點事情，你們也是一樣」，他大聲說。

辜仲諒當時承諾，無論球員需要任何協助，他都盡其所能爭取，但要看到球員的進步。「需要什麼樣的設備，我弄台送你，你們就練，練到打得到為止，就是要這樣進步」，他語重心長，「檢討報告，我每天都要看」，「今天失誤的，明天不准有同樣的失誤！」

三個月後，11月24日，中華隊對戰日本 隊以4比0勇奪世界12強棒球賽冠軍。60歲的辜仲諒，感動落淚。

這位治軍嚴謹的幕後總舵手，因豪發7000萬獎金成為球賽之外的討論焦點。低調的辜仲諒，其實早在2009年接任中信慈善基金會董事長後，即脫下西裝，走入偏鄉。2013年中信買下兄弟象球隊後，致力球隊紀律、人格與運動教育。2022年，138個會員國、200多位代表更推舉他出任亞洲棒球總會長，並擔任世界棒壘球總會執行副會長，是台灣人在棒球國際組織的最高地位。

憑藉熱情、資源與長才，辜仲諒出錢出力、扶植選手、提供資源，為自己開創公益新天地，也帶領台灣棒球創造歷史。

棒球魂 曾被延攬加入日職

身為中信金創辦人辜濂松的長子，辜仲諒從小被培養為接班人，在金融之外，他對運動有極大熱情，小學三年級就組棒球隊擔任隊長，一路打到大學；在日本留學期間，陪同父親前往甲子園看高中棒球錦標賽時，還有球隊教練延攬他加入日本職棒，展現他的運動天分。

辜仲諒曾在四年前某一場媒體專訪中，透露自己從小就發現有許多事，同學能做、自己卻不能做，例如打工、拍廣告、當模特兒等；他體認到自己身分與眾不同。

因此，雖懷抱著棒球夢，但辜仲諒聽從父親安排，走上接班之路。東吳大學日文系畢業後，赴美國賓州 大學取得華頓商學院企管碩士，畢業後先是赴美國摩根史坦利 、日本三菱信託等跨國金融集團歷練。27歲時回到中信集團，當時中信尚未分家；在父親安排下，他赴和信、中信銀之外的其他公司任職，8年後接下中信銀總經理，再四年後出任中信銀董事長，而後成為中信金副董事長。

紅火案 轉換跑道寫下新頁

然而，2006年因中信金擬插旗兆豐金的「紅火案」爆發，辜仲諒接班之路中斷，使他從經營高層退居幕後。辜仲諒曾如此回憶往事，「我辭掉中信所有職務，我媽媽反而高興，她說，你要用你這個腦袋和人格，去幫助這個社會。」

「她說，你以前已經證明給爸爸看：你有能力、公司經營得不錯，對股東有交代，可是這些還是不夠，你來做社會（公益）的事情。」

「我們從小被教育：你今天有很多資源、很多財富，是從台灣這個社會取來。有一天，當你有權力、有影響力的時候，要想辦法把這個資源還回去」，辜仲諒曾回憶，母親教誨他要回饋社會，而「我爸給我一個很重要的觀念就是國家，國家，就一個」！

這些年換跑道的他，寄予勉勵與支持，讓球員無後顧之憂，促成台灣棒球寫下新頁。

接班路 重回董事會展身手

父親在世時，希望他完成接班中信金事業，辜仲諒5月重回董事會有了新的開始。最受市場矚目的，就是中信金日前向金管會申請公開收購新光金，致中信金、台新金對新光金的「雙龍搶珠」開打。雖金管會後來駁回中信金的公開收購申請，但金融圈人士指出，經此一役，中信仍有收獲，一來更了解金管會對金融業發動敵意併購的態度，二來展現中信金出價實力，三來則展現中信金在金融戰場的企圖心，也看見市場股民支持中信金「金金併」的聲量。

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，讓辜仲諒默默扶植棒球的義舉浮上檯面；個人聲望水漲船高之際，中信金的品牌形象也持續加分，金融界人士認為，將有助未來中信再發動金融整併。

業內人士指出，辜仲諒重返董事會，將繼續以中信集團資源推動公益。辜仲諒今年也新任三三會理事，希望透過民間經貿組織力量協助拓展經貿外交，他也被外界視為未來三三會理事長的熱門人選。

多次在球場上喊話，主張「不要只守、要能攻」的辜仲諒，未來在台灣金控、國際經貿的火熱賽局中，其攻守之道，也令人拭目以待。