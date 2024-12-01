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張忠謀自述感情生活 與張淑芬晚年戀「又年輕起來」

台灣新聞組／台北1日電
台積電創辦人張忠謀（左）2023年獲頒首屆李國鼎獎，夫人張淑芬獻花道賀。(本報資料照片)
台積電創辦人張忠謀（左）2023年獲頒首屆李國鼎獎，夫人張淑芬獻花道賀。(本報資料照片)

台積電創辦人張忠謀在自傳下冊自述感情生活，回憶起與前妻年輕相識、結婚，10幾年後兩人漸形陌路，儘管都無外遇，但30年婚姻終告結束。此後20年，張忠謀飽經風霜，本已無再婚意願，但是在台灣遇到張淑芬，兩人攜手享受純真的晚年戀。

中央社報導，張忠謀自傳下冊11月29日上市，他在書中自述感情生活。張忠謀說，與前妻兩人同年，20歲張忠謀在麻省理工學院、前妻在波士頓大學時相戀，22歲結婚。

張忠謀回憶道，兩人結婚得太早，感情漸消散，到四、五十歲時，幾乎已成陌路人。

張忠謀自述，與前妻都沒有外遇，但30年時光，人總會變的。他說，幸運的夫妻一起變，和前妻沒有這麼幸運；至少有10年時間，「分居」、「離婚」就常在兩人心上和口中，但女兒還小，為了女兒，還是一起過日子。

張忠謀提起，年紀到50歲時，女兒已去波士頓念大學，而且即將畢業自立，與前妻分手的時間也已到了。

在滿50歲之際，張忠謀獨自搬入新寓，他回憶道，「華麗的周圍，不能補償內心的寂寞；孤獨的夜晚裡，縈繞在我心的是30年的戀愛和婚姻」。

張忠謀說，與「分居」平行的是在美國德州儀器每況愈下的際遇，還在德儀做「最後的吶喊」時，他和前妻決定分居及辦理離婚手續。他回想，在美國德州儀器職涯多滯留了5至6年，後來連婚姻都賠上，「這5至6年是多麼絕望」。

張忠謀自述，1981年底與前妻分離，此後20年，在職業上歷經德儀、通用、工研院、台積電；在住處上歷經達拉斯、紐約、台灣；在年齡上，已自中年開始邁入晚年；在心情上，可謂飽經風霜。本來已無再婚意願，但是在台灣遇到了張淑芬。

他說，張淑芬比他年輕13歲，「她的活潑、好動、樂觀忽然使我感覺又年輕起來」。於是兩人決定，2001年1月23日在美國結婚。

張忠謀說，和張淑芬兩人都是第2次婚姻，「重作馮婦」，已無第1次婚姻的「人生才剛開始」的新鮮感覺，不想驚動太多朋友，選擇在美國加州聖荷西市政府小禮拜堂舉行儀式。

不過在決定結婚日期時，台積電訂單出現變化，張忠謀回憶道，他和張淑芬決定不改變結婚日期，但延遲蜜月，新婚後第1天到第4天，他飛奧斯汀、達拉斯、波士頓、聖荷西、回到台北之後，再到新竹上班。張忠謀說，張淑芬諒解，但也驚異了，「原來這是她要分享的我的生活」。

張忠謀說，人生的戀，大約可以年齡定義，少年（18至30歲）戀充滿憧憬、理想、情慾；中年（30至60歲）戀重於工作或事業的相互扶持；晚年（60歲以後）戀卻是相當純真的相互照應、「執子之手，與子偕老」的戀。

張忠謀自述，享受了少年戀，錯過了大部分中年戀，現在享受純真的晚年戀，已經算是福氣了。

台積電創辦人張忠謀（左）2023年獲頒首屆李國鼎獎，夫人張淑芬獻花獻吻。(本報資...
台積電創辦人張忠謀（左）2023年獲頒首屆李國鼎獎，夫人張淑芬獻花獻吻。(本報資料照片)

張忠謀 台積電 波士頓

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