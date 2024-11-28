張忠謀自傳憶交棒推「雙首長」 責任已落在接班人肩膀上

台積電創辦人張忠謀自傳下冊訂本月29日在台灣上架。張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1985年自美國來台灣，並讓他創造了台積電。張忠謀認為台積電是他一生最重要也最成功的工作。（中央社／天下文化提供）

台積電 創辦人張忠謀 在自傳下冊揭露交棒規畫和推動「雙首長制」，他談及蔡力行、蔣尚義、劉德音、魏哲家等關鍵要角。張忠謀說，自己最成功的工作明顯地是在台積電，台積電現在是世界「必需」的公司，而且世界的「需要」，尤其在人工智慧AI方面。

張忠謀表示，人工智慧正快速成長，台積電一定要緊緊追隨這需求的成長；在成本方面，台積電也不能放鬆，因為「量」的成長與「價」有密切的關係。他說，台積電的責任，已落在接班人肩膀上，對他們寄予深切期待、虔誠祝福。

張忠謀自傳下冊29日在台灣上市，在書中談到台積電的交棒規畫，張忠謀說，2005年開始規畫台積電董事長及執行長（CEO）的交棒，原先計畫釋出執行長給蔡力行，但仍保留董事長職；不過接下來幾年，台積電業務及人事並不順利，2009年張忠謀重兼執行長一職。

張忠謀說，當時仍未放棄蔡力行未來繼承的可能，仍任命蔡力行為台積電新事業總經理，可惜後來台積電的新事業不很成功；蔡力行也於2014年辭職，出任中華電信董事長，後來在2017年轉任聯發科共同執行長。

張忠謀說，蔡力行在聯發科做得很好，現在已是副董事長暨執行長。

2012年，張忠謀認為台積電已帶回康莊大道，接班人考量復萌，當時蔡力行仍是可能人選，但張忠謀認為應該再提拔幾位可能的接班人；當年3月，張忠謀擢升蔣尚義、劉德音、魏哲家3人為共同營運長（Co-Chief Operating Officer），輪流負責研發、製造及業務發展。

張忠謀回憶，蔣尚義非常聰明、有很強的技術方向感，也有領導力，但蔣尚義也很敏感。張忠謀說，蔣尚義從1997年加入台積電時，就是台積電的研發主管，也是一進台積電就授以「技術領先」任務的研發主管。

張忠謀說，自己非常敬重蔣尚義，但是在2006年蔡力行任台積電執行長時，蔣尚義選擇從台積電退休 ；張忠謀2009年重兼執行長後，又透過一頓牛肉麵把蔣尚義找回來。張忠謀說，後來沒有落實「三人輪調」，蔣尚義顯然有點失望。

張忠謀回憶，若能落實三人輪替，或許台積電的接班會不一樣，不過世事變化無窮難料。

張忠謀說，蔣尚義在2013年10月底退休，11月宣布劉德音及魏哲家為台積電的共同執行長，這個組織一直維持4年。

張忠謀在書中提到，2017年9月，自己規畫的台積電「雙首長制」獲得董事會成員認可，10月「交棒計畫」浮出檯面，張忠謀並宣布退休。

2018年6月台積電股東會通過新屆董事會，按照計畫選出劉德音為台積電董事長、魏哲家為台積電總裁，其中董事長為公司決策最後把關者、也是對外最高代表；公司向總裁報告，總裁對董事會報告，不對董事長報告，台積電正式啟動「雙首長制」。

張忠謀回憶指出，從24歲到87歲的63年事業生涯，就此結束，自己原來沒想工作那麼久，原來想在65歲退休，但開始辦台積電後，愈辦愈成功，興致和期待也愈來愈高，到後來簡直是「欲罷不能」。

張忠謀說，63年職涯幾乎全部都在半導體業，自己最成功的工作，明顯地是在台積電。