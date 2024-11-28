我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提對中國加徵60%關稅 中學者：將衝擊美出口競爭力

節日機場擠 別做出以下最令安檢人員討厭行為

「看男人想男人」直到媳婦變小生 孫翠鳳談她的男人們

記者陳宛茜／台北28日電
明華園當家小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」，環繞她的是明華園8位歌仔戲小生。(圖／明華園提供)
明華園當家小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」，環繞她的是明華園8位歌仔戲小生。(圖／明華園提供)

明華園當家小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」，從她26歲遭逢家庭和事業巨變、和先生陳勝福回到老家明華園說起；娓娓道來她如何從不諳閩南語的外省小姐，在戲台上把自己從女人變成男人，最終煉成「明華園無敵小生」。她表示，這本書對她來說是「一個正面的交代」，對社會也是「一個正面的學習」。

孫翠鳳在26歲之前，還是一個閩南語說不輪轉的外省媳婦。在人生墜入黑暗深淵之際，明華園接住了她，為了回報這份恩情，她毅然踏入歌仔戲的世界。因為天生嗓音粗啞，孫翠鳳從小旦改為反串小生。

在一次「救場」成功詮釋「蓬萊大仙」裡的美男子李玄後，孫翠鳳被認為擁有挑梁頭牌小生的魅力。背負家族的期許，她毅然剪去長髮、將裙子全換成長褲，並以整整三年時間「看男人、說男人、想男人，直到我的身體裡住了一個男人。」

孫翠鳳說，這三年內她改變造型，每天照鏡子催眠自己是男生，走在路上只看男人。她觀察發現，不同特質的男人，步態與身形各異，回到家後她對著鏡子練習詮釋各種性格的男性。比方律師總是一臉精明、口條凌厲，演軍師張良時，她就把觀察到的律師特質放進去。

孫翠鳳入戲太深，某次跟先生陳勝福一起過馬路，綠燈亮時她把先生一把攬入懷中。陳勝福告訴她:「請別忘了，你在戲裡演小生，戲外還是我的老婆。」陳勝福透露，當時每天晚上看到自己身邊躺了個小男生，「我都在滴眼淚，我的嬌妻不見了。」這點醒孫翠鳳，不管戲台上如何威武霸氣，下台後依然是媽媽和妻子。

孫翠鳳參加女力論壇時，被問到「歌仔戲的『女力』在哪裡」？她表示，明華園裡身懷絕技的戲班媳婦，不只在台上以女力詮釋男性的人生，下了台還得同時身兼媳婦、妻子與母親的身分，「我們用女人的力量走入這個行業，是女人，為歌仔戲撐起一片天。」

孫翠鳳昨天舉行新書「孫翠鳳和她的男人們」發表會，這本自傳記錄了她與這些角色的故事...
孫翠鳳昨天舉行新書「孫翠鳳和她的男人們」發表會，這本自傳記錄了她與這些角色的故事，展現了她勇於超越自我、逆風而行的人生哲學。(圖／皇冠出版提供、張震洲攝影)

上一則

台去年薪資中位數52.5萬 增幅1.22% 3年來最少

下一則

人設崩？ 賈永婕遭爆公器私用、不當開除 101前董還嗆攬功

延伸閱讀

比「方協文」更可惡？ 馮紹峰演控制狂渣夫 「1舉動」讓觀眾氣炸

比「方協文」更可惡？ 馮紹峰演控制狂渣夫 「1舉動」讓觀眾氣炸
台歌仔戲小生孫翠鳳 新書自爆「整整看了3年男人」

台歌仔戲小生孫翠鳳 新書自爆「整整看了3年男人」
餓的年代（一二）

餓的年代（一二）
法場街情事（二九）

法場街情事（二九）

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58
2009年5月31日，北京，薄瓜瓜接受媒體採訪拍攝肖像。（取材自南方人物周刊）

薄瓜瓜婚宴傳被下封口令 現場搭棚防空拍機拍攝

2024-11-22 21:36

超人氣

更多 >