人設崩？ 賈永婕遭爆公器私用、不當開除 101前董還嗆攬功

台北101董事長賈永婕展示大谷翔平50轟的棒球。(圖／台北101提供)

台北101董事長賈永婕 上任以來話題不斷，除被批以大樓點燈公器私用外，再被爆不當開除員工，前台北101董事長宋文琪也在臉書 開嗆：無需把所有功勞往自己身上攬，這樣只會顯示出妳的膚淺與虛榮；賈永婕昨強硬回應，表示上任後有這麼多的風波，是因為世界上就是有一正一邪兩派勢力，新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞。她更強調，「我相信邪不勝正」。

賈永婕昨親上火線，以直播方式針對近期的爆料一一回應，過程中講到激動處更頻頻拭淚。對於開除員工，賈永婕說，這名員工是前任董事長張學舜的秘書，而該員工的工作意願與態度，所得到的訊息也並不是那麼正面，因此用良性的溝通來達成很好的協議，離職金也給了優於規定的資遣費，在處理過程中沒有任何瑕疵。

台北101日前攜手各大企業一起作公益，舉辦「夢想高飛」特展，還展出了由優式資本標下的美國職棒球星大谷翔平 第50轟紀念球；台北101日前即表示，參與企業將原本應支付的公益點燈費用轉為贊助基層棒球發展或協助偏鄉兒童發展，但點燈內容包含「德杰集團 永婕同心」，被民眾質疑公器私用。

但對於爆料不斷、一言一行更被以放大鏡檢視，更意圖打破她過去的人設。賈永婕受訪時坦言，樹大招風是一個原因，但她上任後每當有新的想法，想要進行一些非慣例的創舉，的確是都會有些不一樣的聲音。但所謂的舊勢力為何？她僅表示，「這真的不太好說，以現在的攻防而言，只能說到這個程度」。

賈永婕強調，要打破人設不是光寫寫就行，而是要有實質的證據，對於外界指控她也都一一正面回應，這就是她的應對方式。若是未來仍有爆料，她也認為，「沒有關係，我會繼續努力、堅持做對的事情」。