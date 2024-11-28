我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提對中國加徵60%關稅 中學者：將衝擊美出口競爭力

節日機場擠 別做出以下最令安檢人員討厭行為

人設崩？ 賈永婕遭爆公器私用、不當開除 101前董還嗆攬功

記者林海／台北28日電
台北101董事長賈永婕展示大谷翔平50轟的棒球。(圖／台北101提供)
台北101董事長賈永婕展示大谷翔平50轟的棒球。(圖／台北101提供)

台北101董事長賈永婕上任以來話題不斷，除被批以大樓點燈公器私用外，再被爆不當開除員工，前台北101董事長宋文琪也在臉書開嗆：無需把所有功勞往自己身上攬，這樣只會顯示出妳的膚淺與虛榮；賈永婕昨強硬回應，表示上任後有這麼多的風波，是因為世界上就是有一正一邪兩派勢力，新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞。她更強調，「我相信邪不勝正」。

賈永婕昨親上火線，以直播方式針對近期的爆料一一回應，過程中講到激動處更頻頻拭淚。對於開除員工，賈永婕說，這名員工是前任董事長張學舜的秘書，而該員工的工作意願與態度，所得到的訊息也並不是那麼正面，因此用良性的溝通來達成很好的協議，離職金也給了優於規定的資遣費，在處理過程中沒有任何瑕疵。

台北101日前攜手各大企業一起作公益，舉辦「夢想高飛」特展，還展出了由優式資本標下的美國職棒球星大谷翔平第50轟紀念球；台北101日前即表示，參與企業將原本應支付的公益點燈費用轉為贊助基層棒球發展或協助偏鄉兒童發展，但點燈內容包含「德杰集團 永婕同心」，被民眾質疑公器私用。

但對於爆料不斷、一言一行更被以放大鏡檢視，更意圖打破她過去的人設。賈永婕受訪時坦言，樹大招風是一個原因，但她上任後每當有新的想法，想要進行一些非慣例的創舉，的確是都會有些不一樣的聲音。但所謂的舊勢力為何？她僅表示，「這真的不太好說，以現在的攻防而言，只能說到這個程度」。

賈永婕強調，要打破人設不是光寫寫就行，而是要有實質的證據，對於外界指控她也都一一正面回應，這就是她的應對方式。若是未來仍有爆料，她也認為，「沒有關係，我會繼續努力、堅持做對的事情」。

針對101前董事長宋文琪昨在個人臉書點名，「台北101不是在妳任內才第一次公益捐款！請妳下點功夫好好了解一下，無需把所有功勞都往自己身上攬！這樣只會顯示出妳的膚淺與虛榮。」賈永婕回應，「謝謝宋董事長，大家長期以不同的方式來做公益真的很棒，我會繼續努力」。

台北101特地舉行「夢想高飛活動特展」，展出大谷翔平本季大聯盟締造「50轟50盜...
台北101特地舉行「夢想高飛活動特展」，展出大谷翔平本季大聯盟締造「50轟50盜」紀念球，台北101董事長賈永婕（中）表示非常興奮，並指出，這次是台北101第一次變成公益平台。(記者林俊良／攝影)

賈永婕 臉書 大谷翔平

上一則

「看男人想男人」直到媳婦變小生 孫翠鳳談她的男人們

下一則

拳總質疑資格 拳后林郁婷主動退賽 賴遭批忘了台灣女兒

延伸閱讀

新聞評論／高評價、高負評 陳其邁為何討喜又討厭？

新聞評論／高評價、高負評 陳其邁為何討喜又討厭？
賈永婕回應上任爭議：多了很多「公公婆婆」

賈永婕回應上任爭議：多了很多「公公婆婆」
大谷翔平恩師栗山英樹 到101看紀念球 最欣賞中華隊這1棒

大谷翔平恩師栗山英樹 到101看紀念球 最欣賞中華隊這1棒
台北101除了大谷50轟紀念球 還有中華隊簽名球、免費啤酒

台北101除了大谷50轟紀念球 還有中華隊簽名球、免費啤酒

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58
2009年5月31日，北京，薄瓜瓜接受媒體採訪拍攝肖像。（取材自南方人物周刊）

薄瓜瓜婚宴傳被下封口令 現場搭棚防空拍機拍攝

2024-11-22 21:36

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級