陳傑憲渾身棒球魂 母親生前以他的笑容成立微笑慈善會

陳傑憲效力於台電隊時期。(圖／教練尤伸評提供)

出身高雄的中華職棒選手陳傑憲 在世界棒球12強比賽，擔任台灣隊長帶領中華隊邁向世界冠軍之路，創下史上首冠，絕對是全場最閃耀的明星，兒時少棒隊總教練尤伸評談及眼中的陳傑憲，渾身都是棒球魂，球場上精力充沛，小時候還有個綽號叫「乩童」。

陳傑憲亮眼表現獲全台關注，陳傑憲母親「娟姐」生前就以兒子招牌微笑成立慈善會，母子致力關懷弱勢族群及偏鄉部落，照亮社會邊緣角落。高雄市微笑慈善會人員表示，「娟姐」生前曾因身心壓力大、找不到方向，選擇流浪街頭，在一次與其他無家者排隊領取熱食時，發現有人更苦，驚覺應該是由她來幫助弱勢者，加上陳傑憲與家人鼓勵，「娟姐」以陳傑憲迷人笑容成立高雄市微笑慈善會，希望將這樣的笑容帶給他人，讓弱勢族群獲得幸福。

高雄市微笑慈善會指出，陳傑憲因球賽繁忙，若有空回高雄與母親相聚時，碰上慈善會有活動，都會親身投入當志工一同發放物資關懷弱勢，曾與母親在高雄火車站、逢年過節時發放熱食、紅包與物資，若無法參加，也都會捐款協助。

高雄市微笑慈善會人員說，陳傑憲吃過非常多苦，母子兩人是彼此心中最大支柱，看見陳傑憲賽後哽咽感謝父母、鼓勵大家勇敢追夢，帶給非常多人信心與力量，也希望大眾多關懷社會弱勢，支持認真打棒球的孩子們。

尤伸評說到，陳傑憲小二就跟著他打棒球，從國小到國中8年都住在中正國小球員宿舍，從玩票性質到認真練球走向專業球員，全都看在眼裡，據他從旁觀察，陳傑憲人品好、功課好、人緣也好，又有責任感，最重要是對棒球懷有一顆永不放棄的心，即使日本 職棒選秀失利，也從不灰心喪志，真的是一個非常努力的棒球選手。

說起陳傑憲右投左打的棒球歷程，尤伸評說，傑憲加入少棒隊還沒被定型，當時他的兩個哥哥都是右打選手，到了中正國小後，幫哥哥調整改成左打，傑憲也就跟著練左打，小學一開始練左打，就已經打得很好了，專注力也比別人好，棒球要提升攻擊力，訓練時打擊專注力越好，進步空間就越大，再加上傑憲跑步有爆發力，可以為他爭取上壘優勢。

尤伸評提到，他訓練選手都希望從左打先試，多數球員慣用右手，事實左打在棒球比賽中比較占優勢，腳程快的話，就可以少跑兩步，因為無論是safe或out都僅在一步、二步的差距而已。

這次陳傑憲在第5局轟出三分砲，讓人見識到他的打擊表現，但從少棒時期，陳傑憲平均打擊率就有3成以上，當時已經小有名氣，每次只要有他出現的比賽，大家都是想盡辦法讓他保送，這次12強比賽，破6成打擊率，等於3次有2次安打，算是超高打擊率了。