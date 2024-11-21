鈕承澤性侵判4年 已關3年 三度申請假釋遭駁

導演鈕承澤性侵劇組女助理判刑4年確定服刑，第三度申請假釋又駁回。(本報資料照片)

導演鈕承澤性侵女劇組人員判刑4年確定，2021年11月30日發監花蓮監獄 ，獄中度過近3年時光；今年7月他第三度申請提報假釋，矯正署假釋審議委員會審查認為，鈕並不符假釋規定，日前再度駁回他的假釋申請案。

依監獄行刑法第118條第2項規定，受刑人申請假釋不成，4個月之後始得再報；鈕承澤這次的申請案是在今年7月時所提出，他下個月可以再申請。

鈕承澤執導國片電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日藉機請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人獨留鈕承澤家中，鈕在劇組人員離去後，以手指插入她的下體，被害人前往醫院驗傷，向警方報案，檢方依強制性交罪起訴鈕。

鈕承澤被控性侵案於一審審理期間，賠償200萬元台幣想與被害人達成和解換取緩刑，但他否認犯罪，一審判鈕有期徒刑4年、二審維持刑度，鈕上訴三審，最高法院2021年駁回，鈕判刑4年確定。

台北地檢署2021年11月2日通知鈕承澤發監服刑，鈕將戶籍遷往花蓮，以照顧母親為由申請在花蓮監獄服刑，2021年11月30日入監，2023年12月鈕服刑過半，第一次申請假釋，矯正署在2024年2月駁回申請案。

鈕承澤今年3月第2次申請假釋，不過，審議委員會還是認為鈕未達「悛悔實據」程度，不符要件，第2度駁回假釋案，鈕今年7月三度提申請案。