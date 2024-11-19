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被問「民進黨虧欠你？」余天嘆：真要算起來 欠好多

記者李成蔭／台北19日電
總統府國策顧問、民進黨前立委余天接受電視節目專訪時分享自己從政之路，談話期間不少感嘆。(本報資料照片)
總統府國策顧問、民進黨前立委余天接受電視節目專訪時分享自己從政之路，談話期間不少感嘆。(本報資料照片)

總統府國策顧問、民進黨前立委余天接受電視節目專訪時分享自己從政之路，感嘆這一路走來值得，因為以前不懂的都懂了，政治就是「笑面虎」，以前曾有人答應給什麼職務，結果後來都沒有。主持人追問「民進黨有虧欠你？」余天回應，「如果有要算起來，那欠好多。」

余天是知名歌手，也是資深政治人物，在2008年前一段時間民進黨最低潮時，在眾人勸進下參選立委，成為濁水溪以北，綠營唯二立委，幾次參選區域綠委都是屢戰屢勝，唯一一次是因前立委高志鵬勸他轉戰不分區，因差一名次而未當選。2020年競選連任時，時任總統蔡英文也說「只有民進黨欠他，他沒欠民進黨」。

主持人問四年賠了3000萬元台幣會後悔嗎？余天回應，其實不會，政治路走一遭，人家喊他去，他能去就一定到場，過程中也讓很多以前不懂的都懂了。他話鋒一轉也說，政治就是「笑面虎」，紅的時候、求人的時候說什麼承諾，但等職務卸任就什麼都沒有，要厚臉皮討才有，「我不便講啦。」

余天表示，其實這也關係民進黨裡的事，政治總是一個滿現實的職業，講過的話「沒給你也是應該」，他之前不分區沒選上時就有要求，本來是有華視，但覺得一年才撥款3億元台幣很難做，若公視的話就可以，比較不用負盈餘的責任，「本來有答應，結果後來也沒答應。」

余天感嘆，像這次（2024年）他沒參選，本來說答應要給個基金會，結果基金會沒有，只給一個國策顧問，這就是一個「奇摩子（感受）」的問題，自己有年紀了，爭那些幹嘛？但不能說答應了不做，做不到就不要答應啊，做一個政治人物本來就是要負責任，沒有責任感，做什麼政治啊？主持人追問「民進黨有虧欠你？」余天回應，「如果有要算起來，那欠好多。」

主持人也問，若兒子、藝人余祥銓有興趣從政會鼓勵？余天認為，他不會讓兒女去從政，因為太辛苦了，又賺不到錢，自己為從政甘願八間房子賣掉，現在就剩一間，且還在繳貸款

民進黨 貸款 蔡英文

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