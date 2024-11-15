奧運拳擊金牌林郁婷紀念銅雕揭幕 勉勵母校學弟妹：勇敢追夢

林郁婷（左二）、鶯歌區長曾明華（右一）、體育局長洪玉玲（右二）15日上午參加「擁抱拳世界」奧運金牌紀念銅雕公共藝術揭幕儀式。（記者李定宇／攝影）

畢業於新北市鶯歌國中的林郁婷 在巴黎奧運 女子拳擊57公斤級賽場上勇奪金牌，鶯歌國中為紀念學校成為金牌的搖籃，製作「擁抱拳世界」奧運金牌紀念銅雕公共藝術15日揭幕，中華郵 政本月20日也將在學校對面人行道設置金牌郵筒促進地方觀光產業。林郁婷鼓勵學弟妹加入拳擊隊，「勇敢追夢」。

影片來源：聯合新聞網

林郁婷15日參加揭幕儀式表示，很榮幸在裝置藝術留名，因當時努力不放棄及教練一路帶領奔波到現在才有所回報，歡迎學弟妹加入拳擊隊勇敢追夢，不要為了別人想像而生，勇敢達成目標。

鶯歌國中表示，銅雕公共藝術以一雙由桂冠烘托的拳擊手套為設計主體，其上鐫刻林郁婷與教練曾自強親筆簽名。「拳」與「全」諧音，象徵教育目標，激勵學生探索自我天賦。銅雕作品由藝術家李國雄製作，呈現力與美融合。