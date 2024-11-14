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台名嘴朱學恒「強吻」鍾沛君判11月 鍾批朱：我的人生不是你的劇本

記者洪子凱／台北報導
直播主朱學恒（左圖）酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，一審判他1年2月徒刑。案經上訴，台灣高等法院14日宣判。（本報系資料照）
直播主朱學恒（左圖）酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，一審判他1年2月徒刑。案經上訴，台灣高等法院14日宣判。（本報系資料照）

直播主朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，二審判決14日出爐，判朱11月有期徒刑。鍾沛君今發布聲明，批朱從一開始道歉到法庭上否認，到二審認罪求和解，不斷演戲利用輿論壓倒她，「我的人生不是你的劇本」，希望風波能盡快平息，回歸原本人生。

鍾沛君表示，知道這場審判會是一段艱難的旅程，但過程中的光景，還是屢屢讓她吃驚，從事發的道歉切結，到矢口否認、自我告發，一審全盤翻供，幻想出一套政治陰謀論，利用自己的直播頻道，與特定友好媒體人散播造謠，再到二審又再次髮夾彎，全部認罪，「最後，拿出一張本票。」

鍾沛君批評，審判不是表演舞台，一段演出不受青睞，就改弦更張，演出另一套，「我的人生也不是你的劇本，無法在司法上戰勝我，操縱輿論壓倒我，就要我配合參演另一齣和解戲碼。」她也感謝，一審到二審承審法官勞心勞力及律師的專業領路，感謝所有能透露與不能說出來的協助。還有要向在審判中，所有無端被捲入的人致歉。

鍾沛君表示，她期待能盡快是回歸原本的人生，擁抱最愛的親友家人，專注最重要的問政與服務，希望此後，不再受此事干擾，至於民事庭，若獲判賠償，將依約悉數捐出，正如一審判決後所說，如果此案仍有餘波，「只願在所有受委屈的靈魂心中，激盪出一點勇氣與希望。」

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