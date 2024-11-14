郭台銘「一桿進洞」當場給桿弟50萬現金紅包 羨煞眾人

鴻海集團創辦人郭台銘「一桿進洞」，豪氣送桿弟50萬元台幣現金，共享喜悅。（截自Threads＠yenfusean）

鴻海 集團創辦人郭台銘 退出2024總統選舉後，行事低調。有網友貼出，郭在淡水國華高爾夫球場打球時，打出一桿進洞絕佳成績，他開心給桿弟阿姨50萬元台幣（約1.5萬美元），也讓其他桿弟羨慕不已。

有網友在社群平台發文，郭台銘在球場第三洞170碼距離，揮桿打出「一桿進洞」。郭不僅開心與在場球友合照，更當場給桿弟阿姨50萬大紅包，此舉引發一票網友稱慕。有網友留言稱「早知道我也去高爾夫球場上班」、「郭爸爸好大氣」，發文網友更說「遇到我爸（指郭台銘）已經很難得，還遇到他一桿進洞」。

在高爾夫球場上打出一桿進洞，有不成文規定，是當事人要請客，職業選手或業餘愛好者，多以請喝啤酒、方式慶祝，還有保險 業者推出「一桿進洞險」，幫順利進球的選手分擔請客費用。

高爾夫球場臉書也PO出郭台銘合照，狂賀「恭喜郭董在國華的第三洞 一桿進洞，技術與運氣的完美結合，真是帥翻了」。

據報導，郭董友人透露，郭董打高爾夫球的球齡超過15年以上，在鴻海董事長任內就有接觸，而且不但自己會打，還很支持運動選手，包括奧運輕艇好手張筑涵、吳少璿、拳擊吳詩儀、霹靂舞選手孫振都有贊助，13年前鴻海董事長任內就贊助高爾夫球選手曾雅妮青少年培育計畫、桌球教父莊智淵也曾獲郭台銘大力支持。