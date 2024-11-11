遭陌生人尾隨跟拍到家 藝人李多慧落淚報案

李多慧遭尾隨拍攝10日向警方報案，稱對方跟到住處附近，一名男子（紅圈處）從該車下車，假裝路人講手機。(取材自臉書)

從南韓赴台灣發展的啦啦隊女神李多慧圈粉無數，她前晚返家途中發現遭尾隨拍攝，昨向警方報案，稱對方跟到住處附近，她嚇得不敢回家，考慮搬家。警方鎖定特定對象追查，不排除是媒體人員跟拍，將通知到案，依跟蹤騷擾防制法偵辦。

據調查，李多慧前天晚間結束五天四夜機車環島行程，從台北市騎機車返回新北市三重區住處，途中發現一輛白色轎車尾隨，一路從北市跟到三重，還不斷朝她拍攝；她為確認是否被尾隨，在住家附近繞了多圈，見該車持續跟隨，她停在住家附近超商 觀察，發現穿綠色外套男子從該車下車，假裝路人講手機，仍拍攝近一個半小時，她擔心安危不敢回家。

李在臉書 貼文：「雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方」。

李昨由經紀人陪同赴新北婦幼警察隊報案，提告跟蹤騷擾防制法，結束後受訪數度落淚。她說，報案是因不想再發生這種事，但她不想再來一次警局，打算搬家，「其實有發生幾次有人跟蹤我，讓我感覺非常害怕，這次有點難過所以就特別報案，對不起這次有點怕怕的」。