高嘉瑜傳掌欣欣百貨 謝欣霓酸：我枕頭乾淨，應該找我

民進黨前立委謝欣霓。(本報資料照片)

民進黨 前立委高嘉瑜傳出有望接任退輔會所屬的欣欣大眾百貨公司董座，高嘉瑜表示，目前沒有收到相關訊息，一切尊重退輔會遴選程序；民進黨前立委謝欣霓則在臉書 貼文說「如果非要在黨內找百貨公司董事長，應該非我莫屬。」

謝欣霓也說，「朋友都知道我是個路癡，只有在百貨公司裡面可以𣈱行無阻。而且我的枕頭很乾淨。」

四年前高嘉瑜曝光房間的擺設，其中一個上面充滿汙漬的枕頭，成為網友熱烈討論的焦點，高嘉瑜也坦言枕頭用了10年，平常也沒有清洗，只有換枕頭套而已，還強調枕頭太好睡，捨不得換。

退輔會持有欣欣大眾百貨公司49%持股，民股51%，過去董事長丶總經理人選大多安排退役將領出任，有固定的任期制度。對於近期傳出高嘉瑜有望接任董座一職，高嘉瑜表示，目前沒有收到相關訊息，並表示欣欣百貨畢竟歷史悠久，若有一些年輕氣象也是好事，「我家原本就是開百貨行，我們家永欣百貨行也是很棒的百貨。」

退輔會則表示，欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現輔導會推薦之尤志煌擔任董事長，任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選遴選作業。