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高嘉瑜傳掌欣欣百貨 謝欣霓酸：我枕頭乾淨，應該找我

記者林麗玉／台北11日電
民進黨前立委謝欣霓。(本報資料照片)
民進黨前立委謝欣霓。(本報資料照片)

民進黨前立委高嘉瑜傳出有望接任退輔會所屬的欣欣大眾百貨公司董座，高嘉瑜表示，目前沒有收到相關訊息，一切尊重退輔會遴選程序；民進黨前立委謝欣霓則在臉書貼文說「如果非要在黨內找百貨公司董事長，應該非我莫屬。」

謝欣霓也說，「朋友都知道我是個路癡，只有在百貨公司裡面可以𣈱行無阻。而且我的枕頭很乾淨。」

四年前高嘉瑜曝光房間的擺設，其中一個上面充滿汙漬的枕頭，成為網友熱烈討論的焦點，高嘉瑜也坦言枕頭用了10年，平常也沒有清洗，只有換枕頭套而已，還強調枕頭太好睡，捨不得換。

退輔會持有欣欣大眾百貨公司49%持股，民股51%，過去董事長丶總經理人選大多安排退役將領出任，有固定的任期制度。對於近期傳出高嘉瑜有望接任董座一職，高嘉瑜表示，目前沒有收到相關訊息，並表示欣欣百貨畢竟歷史悠久，若有一些年輕氣象也是好事，「我家原本就是開百貨行，我們家永欣百貨行也是很棒的百貨。」

退輔會則表示，欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現輔導會推薦之尤志煌擔任董事長，任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選遴選作業。

民進黨 臉書

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