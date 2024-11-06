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藝人NONO遭2女追告妨害性自主 罪嫌不足不起訴

台灣新聞組／台北6日電
藝人NONO涉性侵。(本報資料照片)
藝人NONO涉性侵。(本報資料照片)

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制性交等罪，士林地院審理中，另2名女子指控性侵部分，士林地檢署調查後因認罪嫌不足偵結不起訴，2人收到不起訴處分書10日內可聲請再議。

全案源於，NONO去年遭爆曾強吻女模，網紅「小紅老師」替被害人赴北檢提告，陸續有女子出面指控NONO涉案；去年8月NONO出庭否認所有指控，訊後被依強制性交等罪嫌令50萬元台幣交保。

由於被害人指證歷歷，偵查中檢方依被害人指述將NONO帶往「溫馨室」勘驗下體，去年底北檢考量管轄權問題，將全案轉由士林地檢署偵辦。

士檢今年5月偵結，認定NONO品行低劣，涉嫌對6名女子犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪行，手法包含將女子帶返台北內湖區住處，問及「有沒有看過這麼大的？」等語猥褻，被害女子能指出NONO家中擺設，檢方依7罪嫌起訴NONO。事件發酵後有另2名女子提告NONO涉嫌妨害性自主，士檢清查後昨偵結，因認罪嫌不足不起訴處分，2女收到不起訴處分書後仍可在10日內聲請再議、尋求救濟。

吹哨者「小紅老師」表示「我衷心的期望能合併偵辦此案，相同的加害者帶給多數女性長年的噩夢，此風不可長，我相信台灣是個法治的社會，切莫姑息養姦。」她坦言這一路非常艱辛，「但是我們就算用爬的也要走到最後，雖然目前這兩案的結果不盡人意，我相信檢查官也已經盡力了，謝謝檢察官。」

小紅老師也提供和受害者的對話截圖，對方失望表示「第二次被判不起訴了，也不知道還能撐多久....也許這是真的是最後一次了」，但如果律師評估後希望再上訴，她還是會全力以赴，跟大家並肩作戰到最後一刻。

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