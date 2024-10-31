我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

出道超過50年 演員石英82歲病逝 陳美鳳感念向他學台語

記者陳慧貞／台北31日電
資深演員石英證實病逝。(圖／民視提供)
資深演員石英證實病逝。(圖／民視提供)

資深演員石英（本名林忠平）驚傳27日因自然老化病逝於台大癌醫中心，享壽82歲，家屬委請經紀公司「鳳凰藝能」協助相關事宜。石英女兒、演員林千鈺受訪時，忍悲吐露這幾天忙著處理後事，一方面也擔心向來和爸爸形影不離的媽媽吳玲，內心謹記答應父親「照顧好媽媽」的承諾。石英辭世，令演藝圈合作過的演員震驚，也紛紛表達不捨。

石英出道超過50年，早期演過「土地公」、「草地狀元」等戲劇，還演過侯孝賢執導、鳳飛飛主演電影「就是溜溜的她」，曾二度入圍金鐘、二度入圍金馬，演技備受肯定，後來他轉往民視發展，拍過多部8點檔，慈父形象深植人心。

20年前石英曾接受兒子林義山換肝，後來相當重視養生，不熬夜、定期看醫生，身體逐漸恢復健康，10年前拍完「嫁妝」後即淡出演藝圈，最後一部戲劇則是唐美雲製作主演的歌仔戲電視劇「孟婆客棧」，女兒林千鈺回憶父親曾說過「演戲演一輩子很幸運，演戲的人娛樂大眾、服務社會帶來歡樂，自己也很快樂，就像人間的神仙。」她相信父親已到另一世界繼續散播快樂散播愛了。

石英辭世，令演藝圈震驚不捨，名製作人「阿姑」周遊得知消息感慨萬分，透露致電關心才得知：「其實就是因為感冒，老人家抵抗力差，住院沒幾天就走了。」曾於「娘家」演過夫妻的唐美雲聽聞噩耗：「以為在開玩笑。」她感慨當時拍「孟婆客棧」時，因單元劇的形式無法讓石英演出重要角色，但石英仍二話不說答應客串，令她很感動：「我想這是世俗的離開，石爸會永遠活在大家心中。」

陳美鳳曾在8點檔「嫁妝」中演過石英的妻子，她昨出席珠寶名店活動，坦言29日即得知消息，先前也曾探望過石英，想起一起拍戲時，石英會教導她念台語，陳美鳳感念至今，更想起和石爸互動最多的就是分享「大蒜」，「我知道石爸喜歡吃大蒜，我收到大蒜都會請助理送去給他，他就很開心，因為這是他喜歡的」。

石英告別式將於11月17日台北市第二殯儀館舉行。

陳美鳳感念石英過去曾教她念台語。(圖／MIRROR皇宣緣提供)
陳美鳳感念石英過去曾教她念台語。(圖／MIRROR皇宣緣提供)

入圍 侯孝賢

上一則

沒舞弊？ 雲端發票抽獎 4人重複中獎 立委酸百億年難見

下一則

新聞評論／大法官護主太入戲 堵死賴清德進國會後路

延伸閱讀

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運被攔 曾遇恐怖司機跳車逃命

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運被攔 曾遇恐怖司機跳車逃命
孫儷大暴走？和鄧超齊護兒女隱私 爆街頭破口罵路人

孫儷大暴走？和鄧超齊護兒女隱私 爆街頭破口罵路人
20年前曾換肝 台資深演員石英病逝享壽82歲

20年前曾換肝 台資深演員石英病逝享壽82歲
黃牛票成台灣演藝圈慘案 他說「愈來愈討厭周杰倫」

黃牛票成台灣演藝圈慘案 他說「愈來愈討厭周杰倫」

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
蔣家第四代蔣友青。聯合報系資料照

打翻醋醰？蔣友青粗口辱妻 搭公車英文飆髒話乘客側目

2024-10-23 15:37
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品