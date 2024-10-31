出道超過50年 演員石英82歲病逝 陳美鳳感念向他學台語

資深演員石英證實病逝。(圖／民視提供)

資深演員石英（本名林忠平）驚傳27日因自然老化病逝於台大癌醫中心，享壽82歲，家屬委請經紀公司「鳳凰藝能」協助相關事宜。石英女兒、演員林千鈺受訪時，忍悲吐露這幾天忙著處理後事，一方面也擔心向來和爸爸形影不離的媽媽吳玲，內心謹記答應父親「照顧好媽媽」的承諾。石英辭世，令演藝圈合作過的演員震驚，也紛紛表達不捨。

石英出道超過50年，早期演過「土地公」、「草地狀元」等戲劇，還演過侯孝賢 執導、鳳飛飛主演電影「就是溜溜的她」，曾二度入圍 金鐘、二度入圍金馬，演技備受肯定，後來他轉往民視發展，拍過多部8點檔，慈父形象深植人心。

20年前石英曾接受兒子林義山換肝，後來相當重視養生，不熬夜、定期看醫生，身體逐漸恢復健康，10年前拍完「嫁妝」後即淡出演藝圈，最後一部戲劇則是唐美雲製作主演的歌仔戲電視劇「孟婆客棧」，女兒林千鈺回憶父親曾說過「演戲演一輩子很幸運，演戲的人娛樂大眾、服務社會帶來歡樂，自己也很快樂，就像人間的神仙。」她相信父親已到另一世界繼續散播快樂散播愛了。

石英辭世，令演藝圈震驚不捨，名製作人「阿姑」周遊得知消息感慨萬分，透露致電關心才得知：「其實就是因為感冒，老人家抵抗力差，住院沒幾天就走了。」曾於「娘家」演過夫妻的唐美雲聽聞噩耗：「以為在開玩笑。」她感慨當時拍「孟婆客棧」時，因單元劇的形式無法讓石英演出重要角色，但石英仍二話不說答應客串，令她很感動：「我想這是世俗的離開，石爸會永遠活在大家心中。」

陳美鳳曾在8點檔「嫁妝」中演過石英的妻子，她昨出席珠寶名店活動，坦言29日即得知消息，先前也曾探望過石英，想起一起拍戲時，石英會教導她念台語，陳美鳳感念至今，更想起和石爸互動最多的就是分享「大蒜」，「我知道石爸喜歡吃大蒜，我收到大蒜都會請助理送去給他，他就很開心，因為這是他喜歡的」。