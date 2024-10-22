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作家聶華苓辭世 李遠：她打開台灣文學的世界知名度

記者陳宛茜／台北即時報導
國立台灣文學館於2010年赴美拜訪作家聶華苓。（國立台灣文學館提供）
國立台灣文學館於2010年赴美拜訪作家聶華苓。（國立台灣文學館提供）

作家聶華苓21日辭世，享耆壽99歲，台灣文化部長李遠聞訊表達哀思與敬意，並表示，本身是創作者的聶華苓最令人感佩的是她在台灣戒嚴時期，不分黨派、族群、政治立場、政治思想，只挑她心目中值得鼓勵的優秀作家們去她所創立的愛荷華大學「國際寫作計畫」，使來自台灣的作家可以和全世界的作家交流，也打開台灣文學在世界各地的知名度，這樣的胸襟和遠見正是我們後輩們要追隨和學習的。

聶華苓1925年出生於武漢，1948年畢業於南京中央大學外文系，1949年舉家來臺。而後擔任《自由中國》編輯委員、文藝欄主編，直至1960年雜誌因雷震案停刊為止。1964年赴美，應邀為愛荷華大學「作家工作坊」訪問作家，1967年和美國詩人Paul Engle共同創辦愛荷華大學「國際寫作計畫」（International Writing Program），先後接待1200多位國際作家（包含80餘位華人）。2009年獲頒馬來西亞花蹤世界華文文學獎，並先後獲得香港浸會大學、中央大學授予榮譽博士學位。

聶華苓創作包含小說、散文、翻譯、文學評論，著有《失去的金鈴子》、《桑青與桃紅》等。2004年完成回憶錄《三生三世》，寫下1925年到1991年的生命故事；2011年擴大篇幅，出版《三輩子》。代表作《桑青與桃紅》以高超的現代主義技巧，分別從「桑青」及「桃紅」的視角書寫戰亂下的女性於中國、台灣、美國等地輾轉流亡的故事。小說圍繞在抗戰時的回憶、渡台知識分子內心的迷惘與失落、女性在動盪時代中的際遇，刻劃失根的心境，反映作家自身的漂泊。

「國際寫作計畫」以超越國族畛域、打破政治藩籬的胸懷，邀請世界各地作家共聚交流。台灣作家包括楊逵、余光中、白先勇、王文興、歐陽子、葉維廉、楊牧、瘂弦、鄭愁予、商禽、林懷民、姚一葦、吳晟、宋澤萊、七等生、王拓、向陽、李昂、季季、蔣勳、朱和之、黃崇凱、李琴峰、陳思宏、張亦絢等超過50位曾受邀前往，不僅開拓台灣文學的能見度，更對世界和平、國際文化交流產生重大影響。

文化部指出，走過半世紀的文學之路，聶華苓在創作、編輯與推動台灣作家進入國際，引領臺灣文壇走向世界，貢獻卓著。對於文壇巨擘的殞落，文化部表達深切的悼念與敬意。

作家聶華苓。由琦君家屬捐贈予國立台灣文學館。（國立台灣文學館提供）
作家聶華苓。由琦君家屬捐贈予國立台灣文學館。（國立台灣文學館提供）

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