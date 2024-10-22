我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

「文壇永遠的母親」 曾獲聯名推薦諾貝爾和平獎

編譯中心／綜合報導
「三生三世聶華苓」紀錄片中，記錄聶華苓與夫婿保羅安格爾(右)的感情。(圖／牽猴子提供)
「三生三世聶華苓」紀錄片中，記錄聶華苓與夫婿保羅安格爾(右)的感情。(圖／牽猴子提供)

在台灣有「文壇永遠的母親」美稱、20世紀華人文學界重要推手聶華苓逝世，曾參與她創辦「愛荷華國際寫作計畫」的作家袁瓊瓊認為，聶華苓打開了她的思維。

作家、影視編劇袁瓊瓊1980年代曾赴美參與愛阿華國際寫作計畫，她告訴中央社記者，那段時光是她思想開展最明顯的一年，印象裡的聶華苓愛笑、親切、心胸寬闊，用藝術氛圍讓兩岸作家交流，認識對方人性一面，她和管管與大陸作家劉賓雁是同期計畫參與者。

袁瓊瓊表示，有些人就是作家，只寫作品，但有些人在世界上的作用比寫一本小說更大，「她來到世界是有更大使命感的，就像聶華苓」，隨著自己年紀漸長、有人生閱歷後，就越加敬佩也感謝她。

根據台灣文學館及其自傳「三生三世」資料，聶華苓1925年生於湖北，畢業於南京中央大學外文系，1949年舉家遷台，即擔任「自由中國」半月刊的編輯委員被主編雷震賞識文才，專事文藝欄主編直至1960年雜誌因「雷震案」停刊。

其後，聶華苓曾任台灣大學與東海大學講師，教授小說創作。1964年赴美，應邀為愛阿華大學「作家工作坊」訪問作家，1967年她和美國詩人安格爾(Paul Engle)共同創辦「愛荷華大學國際寫作計畫」，兩人後來結為夫婦，1977年同獲300多名世界作家聯名推薦為諾貝爾和平獎候選人。

因為這項國際寫作計畫，夫妻倆家中的客廳被譽為「世界華文文學沙龍」，40多年來，超過1000名作家從世界各地來到該地，包含白先勇、林懷民、鄭愁予、陳映真、柏楊、吳晟、莫言、畢飛宇等，其後兩人共同獲美國50州州長所頒發的文學藝術貢獻獎。

聶華苓的作品涵蓋長篇小說、短篇小說、散文、翻譯以及文學評論，集結成書者有「葛藤」、「翡翠貓」、「失去的金鈴子」、「夢谷集」、「桑青與桃紅」等。其中最具代表性的「桑青與桃紅」以現代主義技法書寫，內容涵蓋日軍空襲、國共內戰、八路軍進駐北平、50年代台灣白色恐怖氛圍及最後移民美國的現代化生活，英文版在1990年獲頒「美國書卷獎」。

聶華苓2004年寫下的自傳「三生三世」，關於她自1925年到1991年從中國流亡到台灣，最終落腳美國的曲折人生，一生漂泊讓她形容自己是「根在大陸，幹在台灣，枝葉在愛荷華」，2012年她的生命故事也被導演陳安琪拍成紀錄片「三生三世聶華苓」。

聶華苓回憶錄「三生三世」。(皇冠出版社)
聶華苓回憶錄「三生三世」。(皇冠出版社)

諾貝爾 華人 移民

上一則

事故6周年 普悠瑪家屬批台鐵：罪責推司機

下一則

賴斯：北京侵台未必要占領 可能靠扶植親中政權「香港化」

延伸閱讀

「文壇永遠的母親」聶華苓逝世 作家袁瓊瓊因她打開思維

「文壇永遠的母親」聶華苓逝世 作家袁瓊瓊因她打開思維
台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世
寫作的空間

寫作的空間
以駐日大使賀被團協獲諾貝爾和平獎 遭批將原爆經歷和加薩比擬「毫無根據」

以駐日大使賀被團協獲諾貝爾和平獎 遭批將原爆經歷和加薩比擬「毫無根據」

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」