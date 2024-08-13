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性別風波 林郁婷不提告：金牌已證明自己

台灣新聞組／台北13日電
巴黎奧運落幕，中華代表團最後一批選手13日上午7時返抵桃園國際機場。(圖／取自udn tv)
巴黎奧運落幕，中華代表團最後一批選手13日上午7時返抵桃園國際機場。(圖／取自udn tv)

台灣女子拳擊好手林郁婷在本屆奧會賽事中捲入性別風波，她昨天發聲明表示，針對國際拳總(IBA)及網路上的不友善言論，她不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。林郁婷說，國際奧會以最嚴謹的標準審理選手的參賽資格，國際奧會也已多次公開聲明及證明她的參賽資格完全沒有問題，她不需要再去向外界證明任何事情。

中華奧運代表團今天清晨返國，空軍派遣三架Ｆ-16Ｖ伴飛。代表團選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴等人今天上午7時許返抵桃園國際機場。新北市長侯友宜、林郁婷的媽媽廖秀宸以及數百名支持者共同接機，林郁婷開心摟著媽媽的肩膀，不少粉絲高舉「新北之光」、「台灣之光」紙牌，還有粉絲獻花，林郁婷也大方跟粉絲合影，不吝秀出金牌的獎牌。教育部次長張廖萬堅當場邀請林郁婷擔任國家公益大使，推動反霸凌的工作。

林郁婷表示，很感謝大家給代表團這麼大的支持與鼓勵，也感謝貼身團隊的支持，使她的努力和成績讓大家看見，讓世界知道台灣在哪裡。對於「台灣女兒」的稱號，林郁婷說，她說滿榮幸和榮耀可以獲得這個稱號，但同時肩膀上也必須承擔更多的責任。她希望自己可以做好更好的榜樣讓大家學習，做自己的光、照亮別人，照亮曾經黑暗過的地方，給更多力量與溫暖。

林郁婷說，台上的事情台上解決，「在台上可以交給我去解決，台下我要特別感謝我的教練（曾自強）」，教練很辛苦、很努力，幫她承擔很多事情，「我要特別感謝教練幫我扛下所有」。

接下來的生涯規畫，她說，經歷這麼多風風雨雨，再加上為了備戰奧運，在國外也待了好幾個月，現在只想好好休息一下，之後的事情和行程再跟教練安排討論，請大家拭目以待，有好消息會再報告。

林郁婷返國前透過中華奧會發表聲明，她表示已用奧運金牌證明自己，她不需要再向外界證明任何事情。林郁婷表示很高興能拿到巴黎奧運金牌，非常感謝大家的支持，這面金牌屬於大家。賴清德總統日前要求教育部體育署針對林郁婷採取相應法律作為，教育部長鄭英耀昨天說，IBA不實指控，體育署第一時間在巴黎委託律師提出警告，等她回來會尊重其意願，再採取必要法律措施。

林郁婷 巴黎奧運 教育部

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